Simülasyon Hata Verdi: Samsun'da Bir Grup Köpek Dakikalarda Aynı Şekilde Donup Kaldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCWq04...
Köpekler, dünyanın en tatlı canlılarından biri. Bu sevimli yaratıklar tarih boyunca insanların en samimi arkadaşları olmuşlardır. Sadece sevimli olmakla kalmayıp, aynı zamanda olağanüstü zekalarıyla da insanları hayrete düşürebilen bu hayvanlar, her bir hareketleriyle bizleri hayran bırakmayı başarıyorlar. Elbette aynı zamanda beklenmedik hareketleriyle her birimizi şoka da sokabiliyorlar. Samsun'da tam olarak böyle bir görüntü kaydedildi.
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Samsun'da birkaç köpeğin sokak ortasında dakikalarca aynı pozisyonda kaldığı görüldü.
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O görüntüye 'simülasyon hata verdi' yorumları yapıldı.
İşte o görüntüler;
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