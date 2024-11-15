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Simülasyon Hata Verdi: Samsun'da Bir Grup Köpek Dakikalarda Aynı Şekilde Donup Kaldı

Simülasyon Hata Verdi: Samsun'da Bir Grup Köpek Dakikalarda Aynı Şekilde Donup Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 23:22

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Köpekler, dünyanın en tatlı canlılarından biri. Bu sevimli yaratıklar tarih boyunca insanların en samimi arkadaşları olmuşlardır. Sadece sevimli olmakla kalmayıp, aynı zamanda olağanüstü zekalarıyla da insanları hayrete düşürebilen bu hayvanlar, her bir hareketleriyle bizleri hayran bırakmayı başarıyorlar. Elbette aynı zamanda beklenmedik hareketleriyle her birimizi şoka da sokabiliyorlar. Samsun'da tam olarak böyle bir görüntü kaydedildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCWq04...
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Samsun'da birkaç köpeğin sokak ortasında dakikalarca aynı pozisyonda kaldığı görüldü.

Samsun'da birkaç köpeğin sokak ortasında dakikalarca aynı pozisyonda kaldığı görüldü.

O görüntüye 'simülasyon hata verdi' yorumları yapıldı.

O görüntüye 'simülasyon hata verdi' yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler;

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