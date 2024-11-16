Mike Tyson’ın Kazanmasını İsteyen Bir Hayran Öfkesine Hakim Olamayarak Televizyonu Parçaladı

Mike Tyson - Jake Paul maçı tüm dünyada büyük etki yarattı. Çekişmeli ilerleyen maçta gerilim yükseldikçe yükseldi. Jake Paul maçın galibi olurken Tyson hayranları ise hem sinirlendi hem üzüldü. Arkadaş grubuyla bir araya gelerek tarihi maçı izleyen bir Tyson hayranı maçın ilerleyişi karşısında öfkesine yenik düştü ve televizyonu kırdı. Arkadaşları şaşkınlıkla onu izlerken kayda almayı da es geçmedi. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Tyson hayranı genç ilk olarak televizyona bir cisim fırlattı.
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Ardından ise yerinden sökmeye çalıştı.
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