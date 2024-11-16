Mike Tyson - Jake Paul Maçında Ortamın Atmosferinden Etkilenen İki İzleyici Birbirlerine Girdi
Mike Tyson - Jake Paul Maçında Ortamın Atmosferinden Etkilenen İki İzleyici Birbirlerine Girdi
Merakla beklenen Mike Tyson - Jake Paul maçı, Türkiye saatiyle 08.00’de gerçekleşti. Herkes ekran başından ayrılmadan soluksuz şekilde maçın galibinin kim olacağını takip etti. Tüm dünyada yankı uyandıran tarihi maçtan önce yaşanan gerginlikler heyecan seviyesini yükseltti. Kazanan isim Jake Paul olurken, tribünlerde de gaza gelen izleyiciler oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Tyson - Paul maçının çekişmeli anları esnasında iki izleyici tribünde boks maçı yaptı.
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İşin kızıştığını fark eden diğer izleyiciler onları ayırdı.
İşte detaylar 👇
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