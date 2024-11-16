Acun Ilıcalı Boks Tarihinin En Pahalı Maçını Ön Sıralardan İzledi: Tyson - Paul Maçından Paylaştı
Acun Ilıcalı Boks Tarihinin En Pahalı Maçını Ön Sıralardan İzledi: Tyson - Paul Maçından Paylaştı
Bütün dünya efsane isim Mike Tyson'ı bir kez daha ringde görmek için ekran başındaydı. YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Milyonların canlı olarak takip ettiği maçın ön sıralarında bir de Türk vardı. Acun Ilıcalı, herkesin merakla izlediği Mike Tyson - Jake Paul maçını ön sıradan izledi.
Acun Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bütün dünya Jake Paul ve Mike Tyson karşılaşmasına odaklandı.
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İki ünlü ismin karşı karşıya geldiği maçın kazananı ise Jake Paul oldu.
Mike Tyson ve Jake Paul maçını ön sıralardan izleyen isim ise Acun Ilıcalı oldu.
Dallas Cowboy Stadium'da düzenlenen maça giden Acun Ilıcalı, maçın ardından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Acun Ilıcalı'nın kamerasına yansıyan o anlar;
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