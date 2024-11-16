Acun Ilıcalı Boks Tarihinin En Pahalı Maçını Ön Sıralardan İzledi: Tyson - Paul Maçından Paylaştı

Bütün dünya efsane isim Mike Tyson'ı bir kez daha ringde görmek için ekran başındaydı. YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Milyonların canlı olarak takip ettiği maçın ön sıralarında bir de Türk vardı. Acun Ilıcalı, herkesin merakla izlediği Mike Tyson - Jake Paul maçını ön sıradan izledi.

Acun Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.