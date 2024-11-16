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Acun Ilıcalı Boks Tarihinin En Pahalı Maçını Ön Sıralardan İzledi: Tyson - Paul Maçından Paylaştı

Acun Ilıcalı Boks Tarihinin En Pahalı Maçını Ön Sıralardan İzledi: Tyson - Paul Maçından Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 09:43

Bütün dünya efsane isim Mike Tyson'ı bir kez daha ringde görmek için ekran başındaydı. YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Milyonların canlı olarak takip ettiği maçın ön sıralarında bir de Türk vardı. Acun Ilıcalı, herkesin merakla izlediği Mike Tyson - Jake Paul maçını ön sıradan izledi.

Acun Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bütün dünya Jake Paul ve Mike Tyson karşılaşmasına odaklandı.

Bütün dünya Jake Paul ve Mike Tyson karşılaşmasına odaklandı.

Boksun efsane ismi Mike Tyson'ın yıllar sonra ringe çıkacağı maç, herkes tarafından merakla bekleniyordu. Maç öncesinde yaşanan olaylarla birlikte heyecan git gide arttı.

İki ünlü ismin karşı karşıya geldiği maçın kazananı ise Jake Paul oldu.

İki ünlü ismin karşı karşıya geldiği maçın kazananı ise Jake Paul oldu.

Tyson ve Paul maçı milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Türkiye saatine göre 04.00'te başlayan maçta, heyecanlı dakikalar yaşandı.

Detaylar için;

Mike Tyson ve Jake Paul maçını ön sıralardan izleyen isim ise Acun Ilıcalı oldu.

Mike Tyson ve Jake Paul maçını ön sıralardan izleyen isim ise Acun Ilıcalı oldu.

Acun Ilıcalı, maç anından da paylaşım yaptı.

Dallas Cowboy Stadium'da düzenlenen maça giden Acun Ilıcalı, maçın ardından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Dallas Cowboy Stadium'da düzenlenen maça giden Acun Ilıcalı, maçın ardından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı'nın kamerasına yansıyan o anlar;

Peki Mike Tyson - Jake Paul maçı biletleri ne kadardı? 👇🏻

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