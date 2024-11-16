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Babasının Hayalini Gerçekleştirerek Dedesi ve Babaannesi İçin Lokma Döktüren Genç Kadın Duygulandırdı

Babasının Hayalini Gerçekleştirerek Dedesi ve Babaannesi İçin Lokma Döktüren Genç Kadın Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 14:41

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@ebrarkmrk adlı TikTok sayfasından babasına yaptığı sürprizi paylaşan genç kadın beğenileri topladı. Genç kadının babası kendi annesi ve babası için lokma döktürmek istiyordu. Elini çabuk tutarak babasından önce bu planı gerçekleştiren genç kadın sürpriz yaptı. Sürprizi görünce ilk başta anlayamayan baba sonrasında ise gözyaşlarını tutamadı. Gelin detaylara geçelim.

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Anne ve babalarımıza yaptığımız sürprizlerin değeri paha biçilemez. Onların yapılan sürprizler karşısında yaşadıkları duygu dolu anlar bizleri de etkiliyor.

Anne ve babalarımıza yaptığımız sürprizlerin değeri paha biçilemez. Onların yapılan sürprizler karşısında yaşadıkları duygu dolu anlar bizleri de etkiliyor.

Ebrar adlı kadın da babasına yaptığı sürprizle bunu bizlere bir kez daha kanıtlamış oldu.

Ebrar adlı kadın da babasına yaptığı sürprizle bunu bizlere bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşte detaylar 👇

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