Hamak Yogası Yapan Kadın Ayağı Dolanınca Havada Asılı Kaldı

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Hamak yogası, son yıllarda oldukça popüler hale geldi bildiğiniz üzere. Tavana asılan kumaşların içinde esnemeyi, dengeyi ve yer çekimine karşı hareket etmeyi sağlayan bu yoga türü oldukça da zor. Kulağa rahatlatıcı gelse de bedeni havada kontrol etmek hem güç hem dikkat istiyor. Küçük bir hata, ciddi bir kaos yaratabiliyor.
'fyre_flyee' isimli kullanıcı, hamak yogası çalışmasında yaşadığı kaotik anı paylaştı. Kadının kumaşa tırmanıp baş aşağı döndüğü sırada ayağı kumaşa dolanınca havada asılı kaldı. Bir türlü ayağını kurtaramayan kadının perişan halleri sosyal medyada viral oldu.
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