Kolombiya’da Çocuk Evliliklerinin Yasaklanmasını Öngören Yasanın Kabulüyle Mecliste Mutlu Anlar Yaşandı

Çocuk yaşta evlilik ne yazık ki dünyanın her yerinde rastladığımız bir problem. Kimi ülkeler bunun önüne geçebilmek çalışmalarını sürdürmekte. Onlardan biri de Kolombiya. Kolombiya’da çocuk evliliklerinin yasaklanmasını öngören yasa kongreden geçti. Mecliste haberin alındığı an ise tebessüm ettirdi.
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Yasanın kabulüyle birlikte herkes adeta havalara uçtu.
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Alkışlar eşliğinde insanlar birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.
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