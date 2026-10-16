Gaziantep'te Bir Vatandaş Sel Riskine Karşı Aracının Tekerini Direğe Bağladı

İstanbul'da sağanağın ardından yaşanan sel felaketi can kaybına yol açtı; bu hafta Meteoroloji ve valilik Gaziantep için de kuvvetli yağış ve sel uyarıları yaptı. Uyarıları ciddiye alan bir vatandaş, aracını selden korumak için kendi çözümünü üretti. Gaziantep'te çekilen görüntülerde sürücünün aracının sağ arka tekerini bir direğe bağladığı, ön tarafını ise muşamba naylonla kapattığı görüntülendi.