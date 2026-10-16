Gaziantep'te Bir Vatandaş Sel Riskine Karşı Aracının Tekerini Direğe Bağladı

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İstanbul'da sağanağın ardından yaşanan sel felaketi can kaybına yol açtı; bu hafta Meteoroloji ve valilik Gaziantep için de kuvvetli yağış ve sel uyarıları yaptı. Uyarıları ciddiye alan bir vatandaş, aracını selden korumak için kendi çözümünü üretti. Gaziantep'te çekilen görüntülerde sürücünün aracının sağ arka tekerini bir direğe bağladığı, ön tarafını ise muşamba naylonla kapattığı görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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