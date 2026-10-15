Karayipler Kupası'nda 17 Saniye Süren Ağır Çekim Penaltı Koşusu Kaleciye Takıldı

CONCACAF Karayipler Kupası yarı final ilk maçında Trinidad ve Tobago ekibi Club Sando ile turnuvanın son şampiyonu Jamaika temsilcisi Mount Pleasant karşı karşıya geldi. Trinidad ve Tobago'da oynanan mücadelede 11. dakikada Warner Brown'ın golüyle öne geçen Mount Pleasant, ilk yarıda farkı ikiye çıkarmak için bir penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Trayvon Reid ise hakemin düdüğünden sonra topa hiç durmadan ama son derece yavaş bir koşuyla geldi; düdükle vuruş arasında yaklaşık 17 saniye geçti. Bu sıra dışı yöntem işe yaramadı ve kaleci Teshaun Ragoo zayıf vuruşu kurtardı. Sosyal medyada hızla yayılan pozisyonun ardından karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kurallar koşu sırasında yavaşlamaya izin veriyor, koşu bittikten sonra durmaya değil
Penaltıda kaleciyi erken hareket ettirmek için koşuyu yavaşlatmak ya da adım değiştirmek futbolda yeni bir yöntem değil. Kurallar, koşu sırasında yapılan aldatmacaya izin veriyor; koşu tamamlandıktan sonra topa vurmadan önce durup kaleciyi yanıltmaya çalışmak ise ihlal sayılıyor. Reid'in denemesini farklı kılan, bu sınırın içinde kalıp koşuyu olabildiğince uzatması oldu.
Kesik ve yavaş koşular 2026 Dünya Kupası'nda da tartışma konusu olmuştu. Bu teknik, kimi oyuncuyu kaleciyi ters köşeye yatıran soğukkanlı bir atıcı gibi gösterirken kimini de zor durumda bırakabiliyor. Karayipler Kupası'ndaki denemede Ragoo sonuna kadar acele etmedi ve vuruşu karşılamayı başardı.
Kaçan penaltı Mount Pleasant'a pahalıya mal oldu. İkinci yarıda Daniel David'in golüyle eşitliği yakalayan Club Sando, galibiyete de çok yaklaştı; 85. dakikada Mount Pleasant kalesinde çizgiden çıkarılan kafa vuruşuyla son şampiyon yenilgiden son anda kurtuldu. Rövanş gelecek hafta Jamaika'nın başkenti Kingston'da oynanacak. Eşleşmenin galibi finalde, ilk maçta Haiti ekibi Violette'i 3-1 yenen Portmore United ile Violette arasındaki eşleşmeden çıkacak takımla karşılaşacak.
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