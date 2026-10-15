Karayipler Kupası'nda 17 Saniye Süren Ağır Çekim Penaltı Koşusu Kaleciye Takıldı

Penaltıda kaleciyi erken hareket ettirmek için koşuyu yavaşlatmak ya da adım değiştirmek futbolda yeni bir yöntem değil. Kurallar, koşu sırasında yapılan aldatmacaya izin veriyor; koşu tamamlandıktan sonra topa vurmadan önce durup kaleciyi yanıltmaya çalışmak ise ihlal sayılıyor. Reid'in denemesini farklı kılan, bu sınırın içinde kalıp koşuyu olabildiğince uzatması oldu.

Kesik ve yavaş koşular 2026 Dünya Kupası'nda da tartışma konusu olmuştu. Bu teknik, kimi oyuncuyu kaleciyi ters köşeye yatıran soğukkanlı bir atıcı gibi gösterirken kimini de zor durumda bırakabiliyor. Karayipler Kupası'ndaki denemede Ragoo sonuna kadar acele etmedi ve vuruşu karşılamayı başardı.

Kaçan penaltı Mount Pleasant'a pahalıya mal oldu. İkinci yarıda Daniel David'in golüyle eşitliği yakalayan Club Sando, galibiyete de çok yaklaştı; 85. dakikada Mount Pleasant kalesinde çizgiden çıkarılan kafa vuruşuyla son şampiyon yenilgiden son anda kurtuldu. Rövanş gelecek hafta Jamaika'nın başkenti Kingston'da oynanacak. Eşleşmenin galibi finalde, ilk maçta Haiti ekibi Violette'i 3-1 yenen Portmore United ile Violette arasındaki eşleşmeden çıkacak takımla karşılaşacak.