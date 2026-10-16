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Çölün Ortasında Meyve ve Sebze Yetiştirmeye Başladılar

Çölün Ortasında Meyve ve Sebze Yetiştirmeye Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:29
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Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Şili'deki Atacama'da bir grup, havadaki sisi ağlarla yakalayıp suya dönüştürüyor. Bu suyla marul ve limon gibi ürünler yetiştiriliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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İki direk arasına gerilen ağlar, havadaki nemi damlalara dönüştürüyor.

İki direk arasına gerilen ağlar, havadaki nemi damlalara dönüştürüyor.

Ağlara takılan küçük nem parçacıkları damlalara dönüşüyor ve depolarda toplanıyor. Atacama Sis Toplayıcıları Derneği'nin başkanı Orlando Rojas, Chañaral yakınlarında yalnızca sis suyuyla hidroponik marul yetiştirdiklerini söyledi. Bölgede, toplanan suyla limon ağaçları da büyüyor.

Dernekten Mario Segovia ise sis suyunun 'tamamen nötr' olduğunu, içinde mineral ve klor bulunmadığını anlattı.

Dernek, günde bin ile bin 400 litre arasında su toplayabildiğini söylüyor.

Dernek, günde bin ile bin 400 litre arasında su toplayabildiğini söylüyor.

Rojas'a göre bir günde toplanan en yüksek miktar 12 bin litreye kadar çıktı. Su; patates, marul gibi sebzelerin; limon, şeftali, nar, incir gibi meyvelerin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Dernek, sis suyunu cam şişelerde satışa da sunuyor.

Araştırmacılar, Şili'de sis suyu toplanabilecek alanları gösteren bir harita hazırladı.

Araştırmacılar, Şili'de sis suyu toplanabilecek alanları gösteren bir harita hazırladı.

Şili Papa Katolik Üniversitesi'ne bağlı Atacama Çölü Merkezi'nin hazırladığı ücretsiz ve herkese açık harita, haziran 2025'te yayına girdi. Harita, Arica'dan Maule'ye uzanan yaklaşık 2 bin kilometrelik kıyı boyunca yalnızca sisin nerede olduğunu değil, ondan ne kadar su elde edilebileceğini de gösteriyor.

Merkez müdürü Camilo Del Río, sis suyunun su kıtlığı yaşanan farklı bölgeler için bir çözüm olabileceğini söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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