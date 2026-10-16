Çölün Ortasında Meyve ve Sebze Yetiştirmeye Başladılar
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İki direk arasına gerilen ağlar, havadaki nemi damlalara dönüştürüyor.
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Dernek, günde bin ile bin 400 litre arasında su toplayabildiğini söylüyor.
Araştırmacılar, Şili'de sis suyu toplanabilecek alanları gösteren bir harita hazırladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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