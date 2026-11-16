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194 Kilometrelik Boru Hattı Döşediler: Çölün Ortasına Okyanus Suyu Taşıyacaklar

194 Kilometrelik Boru Hattı Döşediler: Çölün Ortasına Okyanus Suyu Taşıyacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 08:27
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Şili'de Pasifik Okyanusu'ndan alınan deniz suyunu arıtıp 194 kilometrelik boru hattıyla And Dağları'ndaki bir bakır madenine taşıyacak sistemin inşaatı bitti. Ancak bir çevre mahkemesinin kararı, projenin arıtma ayağını belirsizliğe sürükledi.

İşte detaylar...

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Su, kıyıdaki Punta Patache'den deniz seviyesinin 4 bin 400 metre üzerindeki Ujina sahasına çıkarılacak.

Su, kıyıdaki Punta Patache'den deniz seviyesinin 4 bin 400 metre üzerindeki Ujina sahasına çıkarılacak.

Sistem, Şili'nin kuzeyindeki Collahuasi bakır madeni için kuruldu. Anglo American ve Glencore'un ortak işlettiği maden, dünyanın en büyük bakır yataklarından biri.

İnşaatı üstlenen Techint, işi Nisan 2026'da bitirdiğini açıkladı. 2022'de başlayan çalışmalar, 1 milyar dolarlık bir altyapı projesinin parçası.

Hatta beş pompa istasyonu ve 49 bin metreküplük bir aktarma istasyonu bulunuyor.

Hatta beş pompa istasyonu ve 49 bin metreküplük bir aktarma istasyonu bulunuyor.

Borunun çapı yaklaşık 112 santimetre. Hatta su verecek tuzdan arındırma tesisini İspanyol Acciona geliştiriyor; tesisin madene saniyede 1.050 litre su sağlaması planlanıyor.

Çöl bölgesindeki su kıtlığı, 2020'lerin başından beri madenin işleyişini zorluyor.

Şili'deki çevre mahkemesi, projeye 2021'de verilen çevre iznini iptal etti.

Şili'deki çevre mahkemesi, projeye 2021'de verilen çevre iznini iptal etti.

Kararı Mayıs 2026'da Şili İkinci Çevre Mahkemesi verdi. Karar, neredeyse tamamlanan arıtma tesisini ve tesisin çevredeki yerel topluluklarla deniz ortamına etkisini kapsıyor. Madenin yüzde 44'er hissesine sahip Anglo American ve Glencore, üretimin hemen etkilenmesini beklemediklerini açıkladı.

Anglo, tesisin 2026 ortasında tam kapasiteye geçip madenin su ihtiyacının büyük kısmını karşılamasını bekliyordu. O zamana kadar madene Temmuz 2025'ten itibaren ultra filtrelenmiş deniz suyu verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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