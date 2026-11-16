194 Kilometrelik Boru Hattı Döşediler: Çölün Ortasına Okyanus Suyu Taşıyacaklar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Su, kıyıdaki Punta Patache'den deniz seviyesinin 4 bin 400 metre üzerindeki Ujina sahasına çıkarılacak.
Hatta beş pompa istasyonu ve 49 bin metreküplük bir aktarma istasyonu bulunuyor.
Şili'deki çevre mahkemesi, projeye 2021'de verilen çevre iznini iptal etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın