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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: 12 Bin Yeni Polis Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: 12 Bin Yeni Polis Alımı Yapılacak

Ali Yerlikaya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 14:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 12 bin yeni polis alınacağını açıkladı. Hem lisans hem de önlisans mezunu olanların başvurucağı ilan POMEM tarafından yayınlandı. Bakan Yerlikaya, “şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum” ifadesini de kullandı.

İşte 12 bin polis alımı ile ilgili detaylar…

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Polis olma hayali kuranlara müjdeli haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Polis olma hayali kuranlara müjdeli haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 12 bin yeni polis alınacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 12 bin yeni polis alınacağını duyurdu.

Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600, Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400 polis alımı olacak.

Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600, Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400 polis alımı olacak.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇

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