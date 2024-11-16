İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: 12 Bin Yeni Polis Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 12 bin yeni polis alınacağını açıkladı. Hem lisans hem de önlisans mezunu olanların başvurucağı ilan POMEM tarafından yayınlandı. Bakan Yerlikaya, “şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum” ifadesini de kullandı.

İşte 12 bin polis alımı ile ilgili detaylar…