Ekrem İmamoğlu’ndan Mardin Ziyareti: Ahmet Türk’ün Evinde Yemek Hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanında bulunan kalabalık heyetle birlikte Mardin’e gitti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ü ziyaret etti. Ahmet Türk’ün sahibi olduğu tarihi Kasrı Kanco Konağı'nda, Ekrem İmamoğlu ile beraberinde heyet için hazırlık yapıldı. Konakta, 42 oğlak kesildi, 600 kişilik için yemek hazırlandı.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun Mardin ziyaretinden detaylar…