Ekrem İmamoğlu’ndan Mardin Ziyareti: Ahmet Türk’ün Evinde Yemek Hazırlığı
Ekrem İmamoğlu’ndan Mardin Ziyareti: Ahmet Türk’ün Evinde Yemek Hazırlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanında bulunan kalabalık heyetle birlikte Mardin’e gitti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ü ziyaret etti. Ahmet Türk’ün sahibi olduğu tarihi Kasrı Kanco Konağı'nda, Ekrem İmamoğlu ile beraberinde heyet için hazırlık yapıldı. Konakta, 42 oğlak kesildi, 600 kişilik için yemek hazırlandı.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun Mardin ziyaretinden detaylar…
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İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü görevden almış ve yerine kayyum atamıştı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki kabalık heyet, Mardin’e giderek Ahmet Türk’e ziyarette bulundu.
İmamoğlu’nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer aldı.
CEGA Medya’da yer alan habere göre, İmamoğlu Mardin Havalimanı’nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk’ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.
Kasrı Kanco Konağı’nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.
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