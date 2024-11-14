İBB'ye Usulsüz Harcama Soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki Geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı etkinliklerde usülsüz harcama iddialarına soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB ve İBB'ye yönelik başlatılan etkinlik soruşturmasıyla ilgili ilk açıklamayı da yaptı. İmamoğlu 'Teftiş edilmekten onur duyarız' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 'Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var. Düpedüz yargı tacizi var.'