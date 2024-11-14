İBB'ye Usulsüz Harcama Soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki Geldi!
İBB'ye Usulsüz Harcama Soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki Geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı etkinliklerde usülsüz harcama iddialarına soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB ve İBB'ye yönelik başlatılan etkinlik soruşturmasıyla ilgili ilk açıklamayı da yaptı. İmamoğlu 'Teftiş edilmekten onur duyarız' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 'Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var. Düpedüz yargı tacizi var.'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalara ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
"Teftişten onur duyarım." diye konuşan İmamoğlu, "itibar suikastlarını" gülerek izlediğini de sözlerine ekledi.
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