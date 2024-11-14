onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
İBB'ye Usulsüz Harcama Soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki Geldi!

İBB'ye Usulsüz Harcama Soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Tepki Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
14.11.2024 - 12:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı etkinliklerde usülsüz harcama iddialarına soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB ve İBB'ye yönelik başlatılan etkinlik soruşturmasıyla ilgili ilk açıklamayı da yaptı. İmamoğlu 'Teftiş edilmekten onur duyarız' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 'Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var. Düpedüz yargı tacizi var.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise rakamları yalanlayarak; sanatçı Ebru Gündeş 4 milyon 750 bin lira ödendiğini, genel olarak konserlere ait 44 milyon 937 bin lira olarak fatura kesildiğini duyurmuştu.

İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalara ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalara ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"Teftişten onur duyarım." diye konuşan İmamoğlu, "itibar suikastlarını" gülerek izlediğini de sözlerine ekledi.

"Teftişten onur duyarım." diye konuşan İmamoğlu, "itibar suikastlarını" gülerek izlediğini de sözlerine ekledi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın