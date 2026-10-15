Evini Su Basan Alişan Saatlerce Çalışan İtfaiye Ekibine Teşekkür Etti!
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İstanbul'daki şiddetli yağış, Alişan'ın evini de vurdu. Kent genelinde yollar suyla kaplanırken çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Şarkıcının evinin bodrum katındaki su da bel hizasına kadar ulaştı. Yardıma gelen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, biriken suyu boşaltmak için saatlerce çalıştı. Alişan, müdahalenin ardından itfaiye çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaşarak teşekkür etti. Şarkıcı, ekiplerin kendi evinden sonra da ihtiyaç olan yerlere yardıma devam ettiğini söyledi.
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İstanbul'da hayatı zorlaştıran sağanak, Alişan'ın evinde de su baskınına neden oldu.
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Alişan, itfaiye çalışanlarıyla fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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