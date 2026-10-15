Evini Su Basan Alişan Saatlerce Çalışan İtfaiye Ekibine Teşekkür Etti!

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışın ardından birçok noktadan su baskını haberleri geldi. Yolların suyla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü kentte ekipler gece boyunca yardım çağrılarına yetişmeye çalıştı. Sarıyer'deki bir stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir de botlarla tahliye edildi.

Yağıştan etkilenen isimlerden biri de Alişan oldu. Şarkıcının evinin bodrum katını su bastı. Alişan'ın paylaşımına göre su bel hizasına kadar ulaşırken, müdahale için Üsküdar İtfaiye İstasyonu'ndan üç çalışan geldi. Ekiplerin yaklaşık üç saat süren çalışmasıyla bodrum katındaki su boşaltıldı.