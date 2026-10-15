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Evini Su Basan Alişan Saatlerce Çalışan İtfaiye Ekibine Teşekkür Etti!

Evini Su Basan Alişan Saatlerce Çalışan İtfaiye Ekibine Teşekkür Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 14:01
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İstanbul'daki şiddetli yağış, Alişan'ın evini de vurdu. Kent genelinde yollar suyla kaplanırken çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Şarkıcının evinin bodrum katındaki su da bel hizasına kadar ulaştı. Yardıma gelen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, biriken suyu boşaltmak için saatlerce çalıştı. Alişan, müdahalenin ardından itfaiye çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaşarak teşekkür etti. Şarkıcı, ekiplerin kendi evinden sonra da ihtiyaç olan yerlere yardıma devam ettiğini söyledi.

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İstanbul'da hayatı zorlaştıran sağanak, Alişan'ın evinde de su baskınına neden oldu.

İstanbul'da hayatı zorlaştıran sağanak, Alişan'ın evinde de su baskınına neden oldu.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışın ardından birçok noktadan su baskını haberleri geldi. Yolların suyla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü kentte ekipler gece boyunca yardım çağrılarına yetişmeye çalıştı. Sarıyer'deki bir stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir de botlarla tahliye edildi. 

Yağıştan etkilenen isimlerden biri de Alişan oldu. Şarkıcının evinin bodrum katını su bastı. Alişan'ın paylaşımına göre su bel hizasına kadar ulaşırken, müdahale için Üsküdar İtfaiye İstasyonu'ndan üç çalışan geldi. Ekiplerin yaklaşık üç saat süren çalışmasıyla bodrum katındaki su boşaltıldı.

Alişan, itfaiye çalışanlarıyla fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti.

Alişan, itfaiye çalışanlarıyla fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti.

Evinin içinden iki itfaiye görevlisiyle çekildiği kareyi yayımlayan Alişan, İstanbul İtfaiyesi'nin hesabını da etiketledi. Üç çalışanın emeğine teşekkür eden şarkıcı, ekiplerin suyu boşalttıktan sonra başka adreslere yardıma devam ettiğini belirtti.

Alişan'ın paylaşımındaki açıklamanın tamamı şöyle:

“Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden.. Üsküdar İtfaiye İstasyonu'nun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar.. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam.. Sabaha kadar görevdeler.. 🙏🇹🇷”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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