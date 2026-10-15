Sel Sularında Mahsur Kalan Murat Boz Kendisini Kurtaran Polis Dalgıçlara Teşekkür Etti

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış, Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda çekim için bulunan Murat Boz, Demet Özdemir ve çalışanları da mahsur bıraktı. Stüdyo çevresinin suyla kaplanması üzerine dışarı çıkamayan Boz, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak durumun ciddiyetini anlattı.

Yoldaki su seviyesinin iki metreye ulaştığını belirten şarkıcı, bulundukları stüdyoya da su girmeye başladığını söyledi. İçeride yüzlerce kişinin bulunduğunu aktaran Boz, hareket edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi:

“100’lerce kişi içerde mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Elektriklerin de kesildiği stüdyoda su yükselmeye devam ederken Boz'un sonraki paylaşımları tahliye çağrısına dönüştü. İçeri giren suyu durduramadıklarını söyleyen şarkıcı, bir kez daha acil yardım istedi.