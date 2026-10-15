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Sel Sularında Mahsur Kalan Murat Boz Kendisini Kurtaran Polis Dalgıçlara Teşekkür Etti

Sel Sularında Mahsur Kalan Murat Boz Kendisini Kurtaran Polis Dalgıçlara Teşekkür Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 12:31
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Murat Boz'un yardım çağrıları gece boyunca endişelendirdi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında Demet Özdemir ve çalışanlarla birlikte Ayazağa'daki bir stüdyoda mahsur kalan şarkıcı, yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini söyleyen Boz, yetkililerden acil tahliye istedi. Beklenen haber ise kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından geldi. Botla tahliye edildiği anları da paylaşan şarkıcı, kendisini kurtaran polis dalgıç ekiplerine teşekkür etti.

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Murat Boz, stüdyoyu su basmaya başlayınca canlı yayın açıp yardım istedi.

Murat Boz, stüdyoyu su basmaya başlayınca canlı yayın açıp yardım istedi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış, Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda çekim için bulunan Murat Boz, Demet Özdemir ve çalışanları da mahsur bıraktı. Stüdyo çevresinin suyla kaplanması üzerine dışarı çıkamayan Boz, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak durumun ciddiyetini anlattı.

Yoldaki su seviyesinin iki metreye ulaştığını belirten şarkıcı, bulundukları stüdyoya da su girmeye başladığını söyledi. İçeride yüzlerce kişinin bulunduğunu aktaran Boz, hareket edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi:

“100’lerce kişi içerde mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Elektriklerin de kesildiği stüdyoda su yükselmeye devam ederken Boz'un sonraki paylaşımları tahliye çağrısına dönüştü. İçeri giren suyu durduramadıklarını söyleyen şarkıcı, bir kez daha acil yardım istedi.

Gece boyunca süren çalışmaların ardından Murat Boz ve Demet Özdemir botla tahliye edildi.

Gece boyunca süren çalışmaların ardından Murat Boz ve Demet Özdemir botla tahliye edildi.

Yardım çağrılarının ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları sürdü. AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ve diğer arama kurtarma ekiplerinin görev aldığı çalışmalarda, stüdyoda mahsur kalanlar botlarla çıkarıldı.

Demet Özdemir'in de bota alınarak suyla kaplanan bölgeden tahliye edildiği görüntüler yayımlandı. Ekipler, oyuncunun bottan inmesine de yardımcı oldu. Gece boyunca endişeyle takip edilen bekleyiş, sabaha kadar devam eden tahliyelerle sona erdi. 

Murat Boz da kurtarıldığı haberini sosyal medya hesabından verdi. “Tahliye ediliyoruz” notuyla yayımladığı videoda, botla ilerledikleri ve çevrenin su altında olduğu görüldü.

Murat Boz, kendisini kurtaran polis dalgıç ekiplerine teşekkür etti.

Saatler önce aynı hesaptan yardım isteyen Murat Boz, bu kez tahliye sırasında çekilen görüntüleri paylaştı. VBoz, kendisini bulunduğu yerden çıkaran ekiplere şu sözlerle teşekkür etti:

“Saat 04:09 polis dalgıç ekibimiz bizi bulunduğumuz yerden çıkarttı. Allah sizden razı olsun, çok emek verdiniz. İyi ki varsınız.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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