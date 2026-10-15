Sel Sularında Mahsur Kalan Murat Boz Kendisini Kurtaran Polis Dalgıçlara Teşekkür Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Murat Boz'un yardım çağrıları gece boyunca endişelendirdi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında Demet Özdemir ve çalışanlarla birlikte Ayazağa'daki bir stüdyoda mahsur kalan şarkıcı, yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini söyleyen Boz, yetkililerden acil tahliye istedi. Beklenen haber ise kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından geldi. Botla tahliye edildiği anları da paylaşan şarkıcı, kendisini kurtaran polis dalgıç ekiplerine teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Boz, stüdyoyu su basmaya başlayınca canlı yayın açıp yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece boyunca süren çalışmaların ardından Murat Boz ve Demet Özdemir botla tahliye edildi.
Murat Boz, kendisini kurtaran polis dalgıç ekiplerine teşekkür etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın