Taşındığı Söyleniyordu: İsmail Ege Şaşmaz'ın Kızının Tedavisi İçin Almanya'da Olduğu Ortaya Çıktı!

İsmail Ege Şaşmaz'ın Almanya'dan yaptığı paylaşımlar, ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği iddialarını gündeme getirmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Galataport İstanbul'da görüntülenen Şaşmaz, bu iddialara yanıt verdi.

Oyuncu, kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle iki ay boyunca Almanya'da kaldıklarını belirtti ve 'Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor' dedi.

Şaşmaz, Azra'nın rahatsızlığına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Açıklamasının ardından alışverişine devam etti.