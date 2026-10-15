Taşındığı Söyleniyordu: İsmail Ege Şaşmaz'ın Kızının Tedavisi İçin Almanya'da Olduğu Ortaya Çıktı!
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Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/ism...
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir Almanya'da olduğu yolundaki haberlerle gündemdeydi. Almanya'dan yaptığı paylaşımlar ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği iddialarını da beraberinde getirmişti. Galataport İstanbul'da görüntülenen Şaşmaz, merak edilen konuya açıklık getirdi. Oyuncunun kariyerine, evliliğine ve kızı Azra'nın tedavisi için Almanya'ya gitmesine birlikte bakalım.
Kaynak: Habertürk/ Eren Gürel
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Güneşi Beklerken'le başladığı oyunculuk kariyerinde Serçe Sarayı ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi projelerde yer alan İsmail Ege Şaşmaz.
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İsmail Ege Şaşmaz, influencer Hande Ünal ile evli ve çiftin kızları Azra hayatlarının merkezinde.
Habertürk'ün haberine göre Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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