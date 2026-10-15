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Taşındığı Söyleniyordu: İsmail Ege Şaşmaz'ın Kızının Tedavisi İçin Almanya'da Olduğu Ortaya Çıktı!

Taşındığı Söyleniyordu: İsmail Ege Şaşmaz'ın Kızının Tedavisi İçin Almanya'da Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 11:01
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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir Almanya'da olduğu yolundaki haberlerle gündemdeydi. Almanya'dan yaptığı paylaşımlar ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği iddialarını da beraberinde getirmişti. Galataport İstanbul'da görüntülenen Şaşmaz, merak edilen konuya açıklık getirdi. Oyuncunun kariyerine, evliliğine ve kızı Azra'nın tedavisi için Almanya'ya gitmesine birlikte bakalım.

Kaynak: Habertürk/ Eren Gürel

Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/ism...
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Güneşi Beklerken'le başladığı oyunculuk kariyerinde Serçe Sarayı ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi projelerde yer alan İsmail Ege Şaşmaz.

Güneşi Beklerken'le başladığı oyunculuk kariyerinde Serçe Sarayı ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi projelerde yer alan İsmail Ege Şaşmaz.

İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken dizisiyle adım attı. Ardından Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kör Nokta gibi dizilerde rol aldı.

Sinemada ise 2022 yapımı Barış Akarsu Merhaba filminde müzisyen Barış Akarsu'yu canlandırdı. 2023 yapımı Cenazemize Hoş Geldiniz filminde Ozan karakterine hayat verdi.

İsmail Ege Şaşmaz, influencer Hande Ünal ile evli ve çiftin kızları Azra hayatlarının merkezinde.

İsmail Ege Şaşmaz, influencer Hande Ünal ile evli ve çiftin kızları Azra hayatlarının merkezinde.

Şaşmaz, influencer Hande Ünal ile evli. Çift, evliliklerinin 5. yıl dönümünü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Şaşmaz, kızları Azra'yı kucaklarına aldıklarında hayatlarının yeni bir dönemine adım attı. Şaşmaz'ın, kızını Barış Akarsu'nun şarkılarıyla uyuttuğunu söylediği de daha önce haberlere yansımıştı.

Habertürk'ün haberine göre Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını söyledi.

İsmail Ege Şaşmaz'ın Almanya'dan yaptığı paylaşımlar, ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği iddialarını gündeme getirmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Galataport İstanbul'da görüntülenen Şaşmaz, bu iddialara yanıt verdi.

Oyuncu, kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle iki ay boyunca Almanya'da kaldıklarını belirtti ve 'Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor' dedi.

Şaşmaz, Azra'nın rahatsızlığına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Açıklamasının ardından alışverişine devam etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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