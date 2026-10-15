İstanbul Mecidiyeköy'de Sele Kapılan Kadını Çevredekiler Son Anda Kurtardı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, şehrin birçok noktasında yolları göle çevirdi. Gün boyu süren yağış Sarıyer çevresinde metrekareye yüz kilogramı aşan değerlere ulaştı; Ayazağa'da araçlar sürüklendi, sular altında kalan iş yerlerinde mahsur kalanlar için gece boyu kurtarma çalışması yapıldı. Sel sularının can güvenliğini tehdit ettiği noktalardan biri de Şişli'nin Mecidiyeköy semtindeki Berk Sokak girişi oldu.

Sokakta yürüyen bir kadın, hızla akan suya karşı duramadı ve sürüklenmeye başladı. Yardıma koşan çevredekiler kadını son anda tutup sudan çıkardı. O anlar çevredekilerin kaydettiği görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı.