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Kamyonetine 'Hayrına Hayrat' Yazan Zonguldaklı Balıkçı Palamutları Bedava Dağıttı

Kamyonetine 'Hayrına Hayrat' Yazan Zonguldaklı Balıkçı Palamutları Bedava Dağıttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 13:23

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Karadeniz'de palamut sezonu bu yıl bereketli geçiyor. Av yasağının sona ermesinin ardından limanlara kasa kasa balık çıktı, bolluk tezgâh fiyatlarını da aşağı çekti. Zonguldak'ta yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Avcı ise bu bereketi satışa değil hayra çevirdi. Kent merkezindeki Acılık Caddesi'nde bulunan tezgâhının önünde palamutları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Avcı'nın amacı, ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde emekli ve dar gelirli ailelerin sofrasına da taze balık girmesini sağlamaktı. Dağıtım sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yorumlar teşekkür mesajlarıyla doldu.

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Palamut bolluğunu hayra çeviren balıkçıya sosyal medyadan teşekkür yağdı

Palamut bolluğunu hayra çeviren balıkçıya sosyal medyadan teşekkür yağdı

Batı Karadeniz'de palamut bu sezon beklentilerin üzerinde çıktı. Zonguldak'ta da tezgâhlar günlerdir balıkla dolu; arz arttıkça fiyatlar düştü. Ferhat Avcı Balıkçılık'ın sahibi Avcı, böyle bir dönemde balığı bekletmek yerine ihtiyacı olana ulaştırmayı seçti. Kamyonetin kasasına dizilen palamutlar, tezgâhın önünden geçen herkese poşetlerle verildi. Yerel basına yansıyan haberlere göre Avcı, Zonguldak halkına ve bu topraklara borçlu olduğunu, imkânı olmayan ailelerin de balık yiyebilmesi için bu tür hayırlara devam edeceğini söyledi.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce yorumların büyük çoğunluğu teşekkür ve duadan oluştu. Kullanıcılar 'Allah razı olsun', 'kazancını bereketlendirsin' gibi mesajlarla balıkçıya destek verdi. Pek çok kişi bu esnafın unutulmamasını, bir sonraki balık alışverişinin ondan yapılmasını önerdi.

Yorumlarda sık yapılan bir karşılaştırma da öne çıktı: bolluk dönemlerinde satılamayan balığın çöpe ya da araziye döküldüğü görüntüler. Kullanıcılar, elde kalan ürünü israf etmek yerine ihtiyacı olana ulaştırmanın çok daha anlamlı olduğunu vurguladı. Bazıları ise balığın tamamen bedava verilmesine gerek olmadığını, sembolik bir ücretle de alınabileceğini, gidenlerin de gönlünden koparak bir şeyler bırakabileceğini yazdı.

İşin esprili tarafını görenler de vardı. Bölgenin meşhur hamsi festivalinin bu yıl palamut festivali olarak güncellenmesini önerenler, balıkçıya 'emekliye ver, torbayı doldur' diye takılanlar yorumlara renk kattı. Az sayıda kullanıcı ise ücretsiz dağıtılan balıkları alıp yeniden satanlar çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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