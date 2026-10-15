Kamyonetine 'Hayrına Hayrat' Yazan Zonguldaklı Balıkçı Palamutları Bedava Dağıttı

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Karadeniz'de palamut sezonu bu yıl bereketli geçiyor. Av yasağının sona ermesinin ardından limanlara kasa kasa balık çıktı, bolluk tezgâh fiyatlarını da aşağı çekti. Zonguldak'ta yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Avcı ise bu bereketi satışa değil hayra çevirdi. Kent merkezindeki Acılık Caddesi'nde bulunan tezgâhının önünde palamutları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Avcı'nın amacı, ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde emekli ve dar gelirli ailelerin sofrasına da taze balık girmesini sağlamaktı. Dağıtım sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yorumlar teşekkür mesajlarıyla doldu.
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Palamut bolluğunu hayra çeviren balıkçıya sosyal medyadan teşekkür yağdı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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