Kamyonetine 'Hayrına Hayrat' Yazan Zonguldaklı Balıkçı Palamutları Bedava Dağıttı

Batı Karadeniz'de palamut bu sezon beklentilerin üzerinde çıktı. Zonguldak'ta da tezgâhlar günlerdir balıkla dolu; arz arttıkça fiyatlar düştü. Ferhat Avcı Balıkçılık'ın sahibi Avcı, böyle bir dönemde balığı bekletmek yerine ihtiyacı olana ulaştırmayı seçti. Kamyonetin kasasına dizilen palamutlar, tezgâhın önünden geçen herkese poşetlerle verildi. Yerel basına yansıyan haberlere göre Avcı, Zonguldak halkına ve bu topraklara borçlu olduğunu, imkânı olmayan ailelerin de balık yiyebilmesi için bu tür hayırlara devam edeceğini söyledi.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce yorumların büyük çoğunluğu teşekkür ve duadan oluştu. Kullanıcılar 'Allah razı olsun', 'kazancını bereketlendirsin' gibi mesajlarla balıkçıya destek verdi. Pek çok kişi bu esnafın unutulmamasını, bir sonraki balık alışverişinin ondan yapılmasını önerdi.

Yorumlarda sık yapılan bir karşılaştırma da öne çıktı: bolluk dönemlerinde satılamayan balığın çöpe ya da araziye döküldüğü görüntüler. Kullanıcılar, elde kalan ürünü israf etmek yerine ihtiyacı olana ulaştırmanın çok daha anlamlı olduğunu vurguladı. Bazıları ise balığın tamamen bedava verilmesine gerek olmadığını, sembolik bir ücretle de alınabileceğini, gidenlerin de gönlünden koparak bir şeyler bırakabileceğini yazdı.

İşin esprili tarafını görenler de vardı. Bölgenin meşhur hamsi festivalinin bu yıl palamut festivali olarak güncellenmesini önerenler, balıkçıya 'emekliye ver, torbayı doldur' diye takılanlar yorumlara renk kattı. Az sayıda kullanıcı ise ücretsiz dağıtılan balıkları alıp yeniden satanlar çıkabileceği uyarısında bulundu.