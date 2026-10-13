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Palamut Bol Olduğu İçin Avcılığa Ara Verilmesini İsteyen Balıkçı Birliğine Tepki Yağdı

Palamut Bol Olduğu İçin Avcılığa Ara Verilmesini İsteyen Balıkçı Birliğine Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 10:49
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İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul Dembir), bu sezon denizlerde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını duyurdu. Birliğe göre yoğun avcılık yüzünden piyasaya sürülen palamut miktarı arttı, balık fiyatları düştü ve balıkçılar ekonomik kayıp yaşadı. Zararını telafi etmek için daha fazla avlanan balıkçılar fiyatları bir kez daha aşağı çekince birlik, üyelerinden palamut avcılığına 12 Ekim Pazartesi sabahı saat 08.00'e kadar geçici olarak ara vermesini istedi. Birlik, amacın avcılığı durdurmak değil, balıkçının emeğinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu da vurguladı. Palamutun bazı tezgâhlarda tanesi 50 liraya kadar düşmüşken gelen çağrı, ucuz balığa ulaşan vatandaşın tepkisini çekti.

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Duyuru metni şöyleydi:

Duyuru metni şöyleydi:

Kıtlıkta pahalıya satılan balığın bolluk döneminde ucuz satılmak istenmemesi eleştirildi

Kıtlıkta pahalıya satılan balığın bolluk döneminde ucuz satılmak istenmemesi eleştirildi
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Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede ucuz balığın sorun sayılmasına tepki gösterildi

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede ucuz balığın sorun sayılmasına tepki gösterildi
twitter.com

Halkın balığa ulaşabilmesinin dert olarak sunulması eleştirildi

Halkın balığa ulaşabilmesinin dert olarak sunulması eleştirildi
twitter.com

Çağrının halkın ucuza balık yemesini engellemeye yönelik olduğu yorumu yapıldı

Çağrının halkın ucuza balık yemesini engellemeye yönelik olduğu yorumu yapıldı
twitter.com
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Duyuru, İstanbul esnafının tutumuna dair bir sitemle karşılandı

Duyuru, İstanbul esnafının tutumuna dair bir sitemle karşılandı
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Palamut avlanmazsa hamsinin de bulunamayabileceği savunuldu

Palamut avlanmazsa hamsinin de bulunamayabileceği savunuldu
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Balıkçıların tekel gibi fiyatlama yaptığı, bolluğun bile kayıp sayıldığı yorumu yapıldı

Balıkçıların tekel gibi fiyatlama yaptığı, bolluğun bile kayıp sayıldığı yorumu yapıldı
twitter.com

Vatandaşın ucuza balık yemesine hızla müdahale edildiği belirtildi

Vatandaşın ucuza balık yemesine hızla müdahale edildiği belirtildi
twitter.com

Denizden çıkan balığa bile halkın ucuza ulaşamadığı döneme dikkat çekildi

Denizden çıkan balığa bile halkın ucuza ulaşamadığı döneme dikkat çekildi
twitter.com
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Gazeteci Bülent Mumay, Rekabet Kurumu'nu konuyla ilgilenmeye çağırdı

Gazeteci Bülent Mumay, Rekabet Kurumu'nu konuyla ilgilenmeye çağırdı
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Bazı kullanıcılar çağrıyı fırsatçılık olarak değerlendirdi

Bazı kullanıcılar çağrıyı fırsatçılık olarak değerlendirdi
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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