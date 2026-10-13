Palamut Bol Olduğu İçin Avcılığa Ara Verilmesini İsteyen Balıkçı Birliğine Tepki Yağdı

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul Dembir), bu sezon denizlerde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını duyurdu. Birliğe göre yoğun avcılık yüzünden piyasaya sürülen palamut miktarı arttı, balık fiyatları düştü ve balıkçılar ekonomik kayıp yaşadı. Zararını telafi etmek için daha fazla avlanan balıkçılar fiyatları bir kez daha aşağı çekince birlik, üyelerinden palamut avcılığına 12 Ekim Pazartesi sabahı saat 08.00'e kadar geçici olarak ara vermesini istedi. Birlik, amacın avcılığı durdurmak değil, balıkçının emeğinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu da vurguladı. Palamutun bazı tezgâhlarda tanesi 50 liraya kadar düşmüşken gelen çağrı, ucuz balığa ulaşan vatandaşın tepkisini çekti.