Palamut Bol Olduğu İçin Avcılığa Ara Verilmesini İsteyen Balıkçı Birliğine Tepki Yağdı
İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul Dembir), bu sezon denizlerde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını duyurdu. Birliğe göre yoğun avcılık yüzünden piyasaya sürülen palamut miktarı arttı, balık fiyatları düştü ve balıkçılar ekonomik kayıp yaşadı. Zararını telafi etmek için daha fazla avlanan balıkçılar fiyatları bir kez daha aşağı çekince birlik, üyelerinden palamut avcılığına 12 Ekim Pazartesi sabahı saat 08.00'e kadar geçici olarak ara vermesini istedi. Birlik, amacın avcılığı durdurmak değil, balıkçının emeğinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu da vurguladı. Palamutun bazı tezgâhlarda tanesi 50 liraya kadar düşmüşken gelen çağrı, ucuz balığa ulaşan vatandaşın tepkisini çekti.
Duyuru metni şöyleydi:
Kıtlıkta pahalıya satılan balığın bolluk döneminde ucuz satılmak istenmemesi eleştirildi
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede ucuz balığın sorun sayılmasına tepki gösterildi
Halkın balığa ulaşabilmesinin dert olarak sunulması eleştirildi
Çağrının halkın ucuza balık yemesini engellemeye yönelik olduğu yorumu yapıldı
Duyuru, İstanbul esnafının tutumuna dair bir sitemle karşılandı
Palamut avlanmazsa hamsinin de bulunamayabileceği savunuldu
Balıkçıların tekel gibi fiyatlama yaptığı, bolluğun bile kayıp sayıldığı yorumu yapıldı
Vatandaşın ucuza balık yemesine hızla müdahale edildiği belirtildi
Denizden çıkan balığa bile halkın ucuza ulaşamadığı döneme dikkat çekildi
Gazeteci Bülent Mumay, Rekabet Kurumu'nu konuyla ilgilenmeye çağırdı
Bazı kullanıcılar çağrıyı fırsatçılık olarak değerlendirdi
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