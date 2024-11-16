onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı’dan Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş Çağrısı: "Ankara’daki Evlere Nakit Şart"

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş Çağrısı: "Ankara’daki Evlere Nakit Şart"

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 15:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının en büyük destekçilerinden biri de Rasim Ozan Kütahyalı. Kütahyalı, Bahçeli’nin konuşması sonrasında yaptığı paylaşımlarda, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın Ankara’da ev sahipsine geçmesi gerektiğini ifade etmişti. Rasim Ozan Kütahyalı, bugün ise hem Abdullah Öcalan’ın hem de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara’da ev hapsine nakil edilmesi gerektiğini yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda, “Gel örgütü tamamen feshettiğini Meclis’te yapacağın konuşma ile açıkla” demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda, “Gel örgütü tamamen feshettiğini Meclis’te yapacağın konuşma ile açıkla” demişti.

Bahçeli’nin bu çağrısı siyasetin bir numaralı konusu haline gelirken, AK Parti’den resmi bir açıklama gelmemişti.

Bahçeli’nin bu çağrısı siyasetin bir numaralı konusu haline gelirken, AK Parti’den resmi bir açıklama gelmemişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında hiçbir anlaşmazlık olmadığını söylemişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında hiçbir anlaşmazlık olmadığını söylemişti.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise MHP tarafından paylaşılan videoya gönderme yaparak “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.” paylaşımında bulundu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise MHP tarafından paylaşılan videoya gönderme yaparak “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.” paylaşımında bulundu.

Kütahyalı, Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş’ın birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak; “8.5 milyon yurttaşımızın tutkuyla sevdiği bu iki adamın İmralı ve Edirne’den Ankara’ya iki ayrı eve nakli artık şarttır.” ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş’ın birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak; “8.5 milyon yurttaşımızın tutkuyla sevdiği bu iki adamın İmralı ve Edirne’den Ankara’ya iki ayrı eve nakli artık şarttır.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın