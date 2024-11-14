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Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Genel Af mı Geliyor?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Genel Af mı Geliyor?

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.11.2024 - 00:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara’da sürpriz bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası resmi açıklama yapılmazken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilginç bir iddia geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde genel af ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi. 

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımı…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin arasının, Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı nedeniyle açık olduğu iddia ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin arasının, Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı nedeniyle açık olduğu iddia ediliyordu.

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda umut hakkını dile getirmiş ve “Gel örgütü feshettiğini Meclis’te açıkla” demişti.

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda umut hakkını dile getirmiş ve “Gel örgütü feshettiğini Meclis’te açıkla” demişti.

Umut Hakkı nedir? 👇

İkilinin bugün Ankara’da gerçekleştirdiği sürpriz görüşme ise iddiaların doğru olmayabileceğini ortaya koydu.

İkilinin bugün Ankara’da gerçekleştirdiği sürpriz görüşme ise iddiaların doğru olmayabileceğini ortaya koydu.

Rasim Ozan Kütahyalı ise, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede mahkumlar için genel affın gündeme geldiğini iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede mahkumlar için genel affın gündeme geldiğini iddia etti.

Kütahyalı’nın paylaşımı 👇

Kütahyalı’nın paylaşımı 👇
twitter.com

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