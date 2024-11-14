Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Genel Af mı Geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara’da sürpriz bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası resmi açıklama yapılmazken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilginç bir iddia geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde genel af ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımı…