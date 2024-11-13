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Bahçeli'yi Öfkelendiren Soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Soruldu: "Fikir Ayrılığınız Var mı?"

Bahçeli'yi Öfkelendiren Soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Soruldu: "Fikir Ayrılığınız Var mı?"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
13.11.2024 - 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve terörist başı Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu. Erdoğan ise iddiaları reddederek, 'Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz' ifadelerini kullandı. Bahçeli de dün partisinin grup toplantısından çıkarken kendisine yöneltilen benzer bir soruya sinirli bir karşılık vermişti. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan seyahatlerinin ardından uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan seyahatlerinin ardından uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Erdoğan ise iddiaları reddederek, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise iddiaları reddederek, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin geçen ay terörist başı Öcalan'ı Meclis'e davet etmesi sonrası yeni çözüm süreci tartışmaları alevlenmişti.

Bahçeli de dün partisinin grup toplantısından çıkarken kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna sert tepki göstermiş, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleği bırak" demişti.

Bahçeli de dün partisinin grup toplantısından çıkarken kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna sert tepki göstermiş, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleği bırak" demişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile birlikte yer alması sorusuna da cevap veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 👇

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile birlikte yer alması sorusuna da cevap veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 👇
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"Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım."

"Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım."

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