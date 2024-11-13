Bahçeli'yi Öfkelendiren Soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Soruldu: "Fikir Ayrılığınız Var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve terörist başı Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu. Erdoğan ise iddiaları reddederek, 'Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz' ifadelerini kullandı. Bahçeli de dün partisinin grup toplantısından çıkarken kendisine yöneltilen benzer bir soruya sinirli bir karşılık vermişti.