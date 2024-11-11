Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad İle Aynı Fotoğraf Karesinde!

Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, 'Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi' ifadelerini kullanmıştı.

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