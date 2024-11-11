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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad İle Aynı Fotoğraf Karesinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad İle Aynı Fotoğraf Karesinde!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Zirve sonrası Erdoğan ve  Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı.

Zirvede Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Zirvede Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İki liderin birbirlerine yönelik uzun süren sert açıklamalarının son dönemde verilen mesajlarla yumuşamaya geçtiği biliniyordu.

Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İki liderin birbirlerine yönelik uzun süren sert açıklamalarının son dönemde verilen mesajlarla yumuşamaya geçtiği biliniyordu.

Ancak Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının 'şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini' söylemişti.

Ancak Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının 'şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini' söylemişti.

Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, 'Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi' ifadelerini kullanmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Kübra Aydın

Acaba gerçekten sen bir sonuç elde etmek istiyor musun? Asıl bunu sormak gerekiyor. Gerçi daha yeni görüşmüşler bu görüşmelerin devamı mutlaka gelir diye d... Devamını Gör

michael.elende

Konuşamadım diye içi gitmiştir yazık lan 😅😅

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