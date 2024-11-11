Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad İle Aynı Fotoğraf Karesinde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad İle Aynı Fotoğraf Karesinde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Zirve sonrası Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı.
Zirvede Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İki liderin birbirlerine yönelik uzun süren sert açıklamalarının son dönemde verilen mesajlarla yumuşamaya geçtiği biliniyordu.
Ancak Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının 'şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini' söylemişti.
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Acaba gerçekten sen bir sonuç elde etmek istiyor musun? Asıl bunu sormak gerekiyor. Gerçi daha yeni görüşmüşler bu görüşmelerin devamı mutlaka gelir diye d... Devamını Gör
Konuşamadım diye içi gitmiştir yazık lan 😅😅
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