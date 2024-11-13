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Yasa Geri Çekildi: Etki Ajanlığı Düzenlenmesinde Geri Adım!

Yasa Geri Çekildi: Etki Ajanlığı Düzenlenmesinde Geri Adım!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
13.11.2024 - 14:35

Kamuoyunda tartışmalara neden olan 'etki ajanlığı yasası' geri çekildi. 

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvelili Murat Emir konuya ilişkin 'Meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi.' ifadelerini kullandı. 

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Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "casusluk" suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen düzenlemenin de içinde yer aldığı Noterlik Yasa Teklifi geri çekildi.

Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "casusluk" suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen düzenlemenin de içinde yer aldığı Noterlik Yasa Teklifi geri çekildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi 👇

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi 👇

'Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi.'

Yasa teklifi, TCK'daki “casususluk” suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye “devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyordu.

Yasa teklifi, TCK'daki “casususluk” suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye “devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyordu.

Muhalefet ve basın meslek örgütleri ise düzenlemeyi, “muğlak ifadeler içerdiği için cadı avına dönüşebileceği” endişeyle eleştiriyordu.

Muhalefet ve basın meslek örgütleri ise düzenlemeyi, “muğlak ifadeler içerdiği için cadı avına dönüşebileceği” endişeyle eleştiriyordu.
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