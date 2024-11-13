Rus Basını Yazdı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Paylaştı: Türkiye'ye BRICS Üyeliğine Giden Yolda Kritik Davet!
Rus Basını Yazdı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Paylaştı: Türkiye'ye BRICS Üyeliğine Giden Yolda Kritik Davet!
Rus basını, Türkiye'nin BRICS partner ülke üyeliği için davet aldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, 'BRICS’e tam üyeliğe giden ortak üyelik süreci başladı, bürokrasiler çalışıyor, süreçler devam ediyor!' ifadelerini kullandı. Türkiye, BRICS'e üye olması durumunda bunu yapan ilk NATO ülkesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce BRICS üyeliğinin NATO'dan kopuş anlamı taşımadığını söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı ise Türkiye'nin olası BRICS üyeliği için 'Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınmak' yorumunu yapmıştı.
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Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
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Amerikan basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer alırken, Alman Bild Gazetesi Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiğini ileri sürdü. Ancak söz konusu iddialar yalanlandı.
Rusya'nın RT Haber Ajansı bugün Türkiye'nin BRICS partner üyeliğine davet aldığına ilişkin bir haber geçti. Fakat henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Gazeteci Fatih Altaylı daha önce Türkiye'nin olası "BRICS" üyeliği için "Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınıyoruz; bu işten biz değil batı dünyası kârlı çıkar" ifadelerini kullanmıştı.
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Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce BRICS grubuna katılma niyetinin NATO'yu terk etmek anlamına gelmediğini de söylemişti.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ortak üyelik statüsü teklif edildi" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut ise "BRİCS’e tam üyeliğe giden ortak üyelik süreci başladı, bürokrasiler çalışıyor, süreçler devam ediyor!" dedi. 👇
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