Rus Basını Yazdı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Paylaştı: Türkiye'ye BRICS Üyeliğine Giden Yolda Kritik Davet!

Rus basını, Türkiye'nin BRICS partner ülke üyeliği için davet aldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, 'BRICS’e tam üyeliğe giden ortak üyelik süreci başladı, bürokrasiler çalışıyor, süreçler devam ediyor!' ifadelerini kullandı. Türkiye, BRICS'e üye olması durumunda bunu yapan ilk NATO ülkesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce BRICS üyeliğinin NATO'dan kopuş anlamı taşımadığını söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı ise Türkiye'nin olası BRICS üyeliği için 'Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınmak' yorumunu yapmıştı.