Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Araya Geliyor: Abdullah Öcalan’la İkinci Görüşme İddiası!

Devlet Bahçeli’nin günler önce Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı “Çıksın Meclis’e gelsin, konuşsun” çağrısının yankıları devam ederken şimdi yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın iddiasına göre; önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

İşte haberin detayları…