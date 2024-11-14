Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Araya Geliyor: Abdullah Öcalan’la İkinci Görüşme İddiası!
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Araya Geliyor: Abdullah Öcalan’la İkinci Görüşme İddiası!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/ocalan...
Devlet Bahçeli’nin günler önce Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı “Çıksın Meclis’e gelsin, konuşsun” çağrısının yankıları devam ederken şimdi yeni bir iddia daha gündeme geldi.
Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın iddiasına göre; önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
İşte haberin detayları…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de gerçekleşecek.
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Ankara kulisleri bu sürpriz görüşmeyi konuşurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Bahçeli'nin çağrısı sonrası 43 ay aradan sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile 23 Ekim’de görüşen PKK elebaşı Abdullah Öcalan için ikinci bir görüşme planlandığı öne sürüldü.
Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Öcalan'la ikinci bir görüşme yapılması için çeşitli temaslar gerçekleşti. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığı belirtildi.
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