ABB ve İBB'nin Ardından Beykoz Belediyesi İçin de 'Usulsüz Harcama' İncelemesi Başlatıldı
ABB ve İBB'nin Ardından Beykoz Belediyesi İçin de 'Usulsüz Harcama' İncelemesi Başlatıldı
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Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.
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