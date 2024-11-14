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ABB ve İBB'nin Ardından Beykoz Belediyesi İçin de 'Usulsüz Harcama' İncelemesi Başlatıldı

ABB ve İBB'nin Ardından Beykoz Belediyesi İçin de 'Usulsüz Harcama' İncelemesi Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2024 - 12:39 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 13:18

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.
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