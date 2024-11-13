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Savcılık Konserler İçin Harekete Geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma

Savcılık Konserler İçin Harekete Geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 20:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi bayramlarda düzenlediği konserlere fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “algı operasyonu” ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek sanatçılara ödenen ücretleri açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB için resen soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İçişleri Bakanlığı’na soruşturma için yazı yazdı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentte düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentte düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.

Başkan Mansur Yavaş, iddia edilen konser ücretlerinin gerçek olmadığını açıklamıştı.

Başkan Mansur Yavaş, iddia edilen konser ücretlerinin gerçek olmadığını açıklamıştı.

Mansur Yavaş’ın açıklamaları 👇

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABB için resen soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABB için resen soruşturma başlattı.

Kaynak

Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı. İçişleri bakanlığı inceleme sonucunda soruşturma izni verip vermediğine ilişkin karar verecek.

Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı. İçişleri bakanlığı inceleme sonucunda soruşturma izni verip vermediğine ilişkin karar verecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, soruşturma iddiaları sonrasındaki paylaşımı 👇

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, soruşturma iddiaları sonrasındaki paylaşımı 👇

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