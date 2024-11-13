Savcılık Konserler İçin Harekete Geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi bayramlarda düzenlediği konserlere fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “algı operasyonu” ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek sanatçılara ödenen ücretleri açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB için resen soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İçişleri Bakanlığı’na soruşturma için yazı yazdı.

Kaynak: Sabah Gazetesi