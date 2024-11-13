Savcılık Konserler İçin Harekete Geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma
Savcılık Konserler İçin Harekete Geçti: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi bayramlarda düzenlediği konserlere fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “algı operasyonu” ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek sanatçılara ödenen ücretleri açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB için resen soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İçişleri Bakanlığı’na soruşturma için yazı yazdı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentte düzenlediği etkinliklerde sanatçılara ve organizasyon şirketlerine fahiş ücretler ödediği iddia ediliyordu.
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Başkan Mansur Yavaş, iddia edilen konser ücretlerinin gerçek olmadığını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABB için resen soruşturma başlattı.
Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı. İçişleri bakanlığı inceleme sonucunda soruşturma izni verip vermediğine ilişkin karar verecek.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, soruşturma iddiaları sonrasındaki paylaşımı 👇
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