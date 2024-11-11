ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Eski Yönetime Gönderme: "Biz Hesabımızı Halka Veriyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konserler için yaptığı harcamalara yönelik iddialara yanıt vermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Ebru Gündeş konseri ve diğer etkinlikler için ödenen ücretler gündeme taşınırken, Yavaş bu iddiaları “algı operasyonu” olarak nitelendirdi. Harcamalarla ilgili detayları paylaşan Yavaş, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Eski yönetim dönemine de göndermelerde bulunan Yavaş, harcamaların açık şekilde kamuoyuna sunulduğunu ve yapılan tüm işlemlerin hesabını halka verdiklerini belirtti. ABB Başkanı, bu açıklamalarıyla şeffaf yönetim anlayışına dikkat çekti.