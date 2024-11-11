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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Eski Yönetime Gönderme: "Biz Hesabımızı Halka Veriyoruz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Eski Yönetime Gönderme: "Biz Hesabımızı Halka Veriyoruz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 17:13 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 18:04

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konserler için yaptığı harcamalara yönelik iddialara yanıt vermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Ebru Gündeş konseri ve diğer etkinlikler için ödenen ücretler gündeme taşınırken, Yavaş bu iddiaları “algı operasyonu” olarak nitelendirdi. Harcamalarla ilgili detayları paylaşan Yavaş, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Eski yönetim dönemine de göndermelerde bulunan Yavaş, harcamaların açık şekilde kamuoyuna sunulduğunu ve yapılan tüm işlemlerin hesabını halka verdiklerini belirtti. ABB Başkanı, bu açıklamalarıyla şeffaf yönetim anlayışına dikkat çekti.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, yapılan harcamaların detaylarını kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yalanladı ve geçmiş dönemi eleştirerek "Biz hesabımızı halka veriyoruz. Eski dönemde hesap sorulduğu zamanki gibi ‘Biz öbür dünyada veririz’ demiyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yapılan harcamaların detaylarını kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yalanladı ve geçmiş dönemi eleştirerek "Biz hesabımızı halka veriyoruz. Eski dönemde hesap sorulduğu zamanki gibi ‘Biz öbür dünyada veririz’ demiyoruz" dedi.

Yavaş'ın açıklamasının detayları👇

Eski yönetime gönderme yapan Yavaş, Ankara’yı kendisinden sonra gelen yönetime tertemiz bir şekilde bırakmayı hedeflediğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Eski yönetime gönderme yapan Yavaş, Ankara’yı kendisinden sonra gelen yönetime tertemiz bir şekilde bırakmayı hedeflediğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

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