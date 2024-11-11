Yasadışı Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme: Mehmet Ali Erbil Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20 kişinin karıştığı yasadışı bahis soruşturmasında yeni görüntüler geldi. Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilmek üzere araçlara bindirildi. Yanındaki polisle birlikte araca binen Erbil'in üzgün hali kameralar tarafından kaydedildi.