Yasadışı Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme: Mehmet Ali Erbil Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20 kişinin karıştığı yasadışı bahis soruşturmasında yeni görüntüler geldi. Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilmek üzere araçlara bindirildi. Yanındaki polisle birlikte araca binen Erbil'in üzgün hali kameralar tarafından kaydedildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasadışı bahis soruşturmasında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen 20 kişi, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilirken görüntülendi.
Emniyetin aracına binen isimler arasında Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı görülürken, Serdar Ortaç'ın görüntüsü alınamadı. Yanındaki polisle birlikte ekip aracına binen Erbil'in üzgün hali kameralara yansıdı. İşte o görüntüler🎥
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