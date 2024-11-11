Arkansas Polisinin Kaçan Şüpheli Aracı Kovalama Anı Nefes Kesti: 130 Km Hızla Takla Attırdı!

ABD'nin Arkansas eyaletinde polis ve trafiği tehlikeye atan turuncu pikap arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polis siren açarak kovaladığı pikapın sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Pikapı durdurmak için dakikalarca kovalayan polis, son çare olarak 'pit' manevrasını kullandı. 130 kilometre hızda polis aracının ön kısmıyla, pikabın arka bölümüne yapılan müdahale sonucu araç taklalar atarak durdu. Araç içerisindeki şüpheli şahıslar ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. O anlar polislerin araç kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: PoliceActivity
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YouTube'da ABD polisinin yaşadığı olaylardan kesitler paylaşan 'PoliceActivity' kanalında Arkansas eyaleti polislerinin bir pikapı kovalama görüntüsü paylaşıldı.
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Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayın sürdüren pikap sürücüsü, son çare olarak polisin 'pit' manevrasıyla durduruldu. Polis aracının ön kısmıyla pikabın arka bölümüne yapılan müdahale sonucu araç taklalar atarak durdu.
Kaza sonrası polisten kaçamayacağını anlayan araç içerisindeki şüpheliler, ellerini kaldırarak polise teslim oldu.
İşte polislerin araç kamerasına yansıyan kovalamaca görüntüsü; 🎥
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