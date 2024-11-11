Ceza Yazar Gibi Yapıp Hediye Verdiler: Eldiveni Yırtılan Motorcuya Yeni Eldiven Veren Polisler Duygulandırdı

Konya'da polislerin güneş altında bir meydanda beklediğini gören motorcu, markete girerek onlara soğuk içecek aldı. Market çıkışında plakasının fotoğrafının çekildiğini görerek polislerin yanına giden kurye, 'Ceza mı yazdınız abi?' diyerek polislere su verdi. Motorcunun eldiveninin yırtık olduğunu gören polisler, motorcuya yeni eldiven ve şeker hediye etti. Polis ve motosiklet sürücüsü arasında geçen diyalog izleyenlerin yüreklerini ısıttı.