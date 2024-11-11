Ceza Yazar Gibi Yapıp Hediye Verdiler: Eldiveni Yırtılan Motorcuya Yeni Eldiven Veren Polisler Duygulandırdı

Konya'da polislerin güneş altında bir meydanda beklediğini gören motorcu, markete girerek onlara soğuk içecek aldı. Market çıkışında plakasının fotoğrafının çekildiğini görerek polislerin yanına giden kurye, 'Ceza mı yazdınız abi?' diyerek polislere su verdi. Motorcunun eldiveninin yırtık olduğunu gören polisler, motorcuya yeni eldiven ve şeker hediye etti. Polis ve motosiklet sürücüsü arasında geçen diyalog izleyenlerin yüreklerini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya'da güneş altında bekleyen polislere soğuk içecek alan motosiklet sürücüsü, marketin dışında çıkarken plakasının fotoğraflandığını gördü. Kendisine ceza yazılacağını düşünen motorcu, polislerin yanına giderek içecekleri verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sırada motorcunun eldivenlerinin yırtık olduğunu fark eden polisler, polis aracı içerisinden çıkardıkları eldivenleri motorcuya verdi. Aldığı hediye karşısında çok mutlu olan motorcu, polislere sarıldı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın