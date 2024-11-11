Görüş Bildir
Haberler
Video
Ceza Yazar Gibi Yapıp Hediye Verdiler: Eldiveni Yırtılan Motorcuya Yeni Eldiven Veren Polisler Duygulandırdı

Ceza Yazar Gibi Yapıp Hediye Verdiler: Eldiveni Yırtılan Motorcuya Yeni Eldiven Veren Polisler Duygulandırdı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
11.11.2024 - 11:36

İçerik Devam Ediyor

Konya'da polislerin güneş altında bir meydanda beklediğini gören motorcu, markete girerek onlara soğuk içecek aldı. Market çıkışında plakasının fotoğrafının çekildiğini görerek polislerin yanına giden kurye, 'Ceza mı yazdınız abi?' diyerek polislere su verdi. Motorcunun eldiveninin yırtık olduğunu gören polisler, motorcuya yeni eldiven ve şeker hediye etti. Polis ve motosiklet sürücüsü arasında geçen diyalog izleyenlerin yüreklerini ısıttı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konya'da güneş altında bekleyen polislere soğuk içecek alan motosiklet sürücüsü, marketin dışında çıkarken plakasının fotoğraflandığını gördü. Kendisine ceza yazılacağını düşünen motorcu, polislerin yanına giderek içecekleri verdi.

Konya'da güneş altında bekleyen polislere soğuk içecek alan motosiklet sürücüsü, marketin dışında çıkarken plakasının fotoğraflandığını gördü. Kendisine ceza yazılacağını düşünen motorcu, polislerin yanına giderek içecekleri verdi.

Bu sırada motorcunun eldivenlerinin yırtık olduğunu fark eden polisler, polis aracı içerisinden çıkardıkları eldivenleri motorcuya verdi. Aldığı hediye karşısında çok mutlu olan motorcu, polislere sarıldı.

Bu sırada motorcunun eldivenlerinin yırtık olduğunu fark eden polisler, polis aracı içerisinden çıkardıkları eldivenleri motorcuya verdi. Aldığı hediye karşısında çok mutlu olan motorcu, polislere sarıldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın