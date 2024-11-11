Mansur Yavaş, Ebru Gündeş Konserinin Maliyetini Açıkladı: "Algı Operasyonunun İçindeyiz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde. 29 Ekim'deki halk konseri için Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası ise tepkilere neden olmuştu. Mansur Yavaş bugün söz konusu iddialar için 'Algı operasyonu' yorumu yaparken konser maliyet tablosunu da paylaştı. Paylaşılan tabloya göre, Ebru Gündeş ve ekibi konser için belediyeden 4 milyon 750 bin lira ücret almış.