Mansur Yavaş, Ebru Gündeş Konserinin Maliyetini Açıkladı: "Algı Operasyonunun İçindeyiz"
Mansur Yavaş, Ebru Gündeş Konserinin Maliyetini Açıkladı: "Algı Operasyonunun İçindeyiz"
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde. 29 Ekim'deki halk konseri için Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası ise tepkilere neden olmuştu. Mansur Yavaş bugün söz konusu iddialar için 'Algı operasyonu' yorumu yaparken konser maliyet tablosunu da paylaştı. Paylaşılan tabloya göre, Ebru Gündeş ve ekibi konser için belediyeden 4 milyon 750 bin lira ücret almış.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde.
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29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.
10 gündür bütün dosyaları incelediklerini belirten Mansur Yavaş, bugün kameralar önünde iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.
Ebru Gündeş konserindeki maliyetleri de açıklayan Mansur Yavaş şu rakamları paylaştı 👇
Mansur Yavaş ayrıca bu yıl düzenlenen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde; ses, sahne, ışık kurulum ve sanatçıların kaşe bedelleri dahil 78 milyon 500 bin TL olduğunu duyurdu.
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Geçen yıl 29 Ekim kutlamaları sırasında Ankara’da sahne alan Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege (Berkcan Güven), Hadise, Murda ve Candan Erçetin’in yer aldığı 4 günlük konser süreci ise yine ses, sahne, ışık, kurulum ve sanatçı kaşeleriyle birlikte 94 milyon TL tutmuş.
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