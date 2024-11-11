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Mansur Yavaş, Ebru Gündeş Konserinin Maliyetini Açıkladı: "Algı Operasyonunun İçindeyiz"

Mansur Yavaş, Ebru Gündeş Konserinin Maliyetini Açıkladı: "Algı Operasyonunun İçindeyiz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 15:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde. 29 Ekim'deki halk konseri için Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası ise tepkilere neden olmuştu. Mansur Yavaş bugün söz konusu iddialar için 'Algı operasyonu' yorumu yaparken konser maliyet tablosunu da paylaştı. Paylaşılan tabloya göre, Ebru Gündeş ve ekibi konser için belediyeden 4 milyon 750 bin lira ücret almış. 

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir süredir gündemde.

29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

10 gündür bütün dosyaları incelediklerini belirten Mansur Yavaş, bugün kameralar önünde iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

10 gündür bütün dosyaları incelediklerini belirten Mansur Yavaş, bugün kameralar önünde iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş konserindeki maliyetleri de açıklayan Mansur Yavaş şu rakamları paylaştı 👇

Ebru Gündeş konserindeki maliyetleri de açıklayan Mansur Yavaş şu rakamları paylaştı 👇

'Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. 

Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. 

Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe beledi almıştır.'

Mansur Yavaş ayrıca bu yıl düzenlenen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde; ses, sahne, ışık kurulum ve sanatçıların kaşe bedelleri dahil 78 milyon 500 bin TL olduğunu duyurdu.

Mansur Yavaş ayrıca bu yıl düzenlenen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde; ses, sahne, ışık kurulum ve sanatçıların kaşe bedelleri dahil 78 milyon 500 bin TL olduğunu duyurdu.
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Geçen yıl 29 Ekim kutlamaları sırasında Ankara’da sahne alan Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege (Berkcan Güven), Hadise, Murda ve Candan Erçetin’in yer aldığı 4 günlük konser süreci ise yine ses, sahne, ışık, kurulum ve sanatçı kaşeleriyle birlikte 94 milyon TL tutmuş.

Geçen yıl 29 Ekim kutlamaları sırasında Ankara’da sahne alan Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege (Berkcan Güven), Hadise, Murda ve Candan Erçetin’in yer aldığı 4 günlük konser süreci ise yine ses, sahne, ışık, kurulum ve sanatçı kaşeleriyle birlikte 94 milyon TL tutmuş.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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