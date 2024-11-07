Mansur Yavaş’tan İstifa Açıklaması: "İktidarı Değiştirmeye Odaklıyız"

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile CHP yönetiminin arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Belediyelere atanan kayyum sonrasında Mansur Yavaş’ın, CHP yönetiminin aksine olaylara tepki göstermemesi bu iddiaları da beraberinde getirmişti. Başkan Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada CHP’den kesinlikle istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti. 2 konuya odakladığını söyleyen Yavaş; “Ankara’ya hizmet etmeye ve birinci parti olan CHP ile iktidarı değiştirmeye odaklıyım” ifadelerini kullandı.

İşte son günlerde çok tartışılan Mansur Yavaş’ın yaptığı istifa açıklamasının tam metni…