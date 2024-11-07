Mansur Yavaş’tan İstifa Açıklaması: "İktidarı Değiştirmeye Odaklıyız"
Mansur Yavaş’tan İstifa Açıklaması: "İktidarı Değiştirmeye Odaklıyız"
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile CHP yönetiminin arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Belediyelere atanan kayyum sonrasında Mansur Yavaş’ın, CHP yönetiminin aksine olaylara tepki göstermemesi bu iddiaları da beraberinde getirmişti. Başkan Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada CHP’den kesinlikle istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti. 2 konuya odakladığını söyleyen Yavaş; “Ankara’ya hizmet etmeye ve birinci parti olan CHP ile iktidarı değiştirmeye odaklıyım” ifadelerini kullandı.
İşte son günlerde çok tartışılan Mansur Yavaş’ın yaptığı istifa açıklamasının tam metni…
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Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması sonrasında birçok CHP’li belediye başkanı destek açıklaması yayınlamıştı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın destek açıklamasında çekimser kaldığı iddia edilmişti.
Ayrıca belediyenin Ebru Gündeş ile yaptığı konser anlaşması da CHP’de rahatsızlık yaratmıştı.
Tüm yaşananlar sonrasında Mansur Yavaş’ın partiden memnun olmadığı ve istifa edebileceği iddia ediliyordu.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklama ile istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.
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Mansur Yavaş’ın açıklaması 👇
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