Rasim Ozan Kütahyalı: "Erdoğan 2033'e Kadar Görevine Devam Eder, Olmazsa Plan Belli: Mansur Yavaş!"

Özellikle son dönemdeki yorumlarıyla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Kütahyalı, yaptığı Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2033 yılına kadar görevine devam edeceği, çok ekstra bir durum olursa da devletin B planının Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.