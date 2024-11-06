Rasim Ozan Kütahyalı: "Erdoğan 2033'e Kadar Görevine Devam Eder, Olmazsa Plan Belli: Mansur Yavaş!"
Rasim Ozan Kütahyalı: "Erdoğan 2033'e Kadar Görevine Devam Eder, Olmazsa Plan Belli: Mansur Yavaş!"
Özellikle son dönemdeki yorumlarıyla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Kütahyalı, yaptığı Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2033 yılına kadar görevine devam edeceği, çok ekstra bir durum olursa da devletin B planının Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Youtube yayınında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. ROK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2033 yılına kadar görevine devam edeceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın çok konuşulan açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın