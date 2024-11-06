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Erdoğan’dan Ortak Türk Alfabesi Açıklaması: “Ortak Türk Alfabesi Projesi Tarihi Adımdır, 34 Harften Oluşuyor”

Erdoğan’dan Ortak Türk Alfabesi Açıklaması: “Ortak Türk Alfabesi Projesi Tarihi Adımdır, 34 Harften Oluşuyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2024 - 11:20 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 11:34

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi Projesini anlatarak 'Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor' dedi. 

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Bişkek’te ”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu:

Bişkek’te ”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.”

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

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