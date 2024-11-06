Erdoğan’dan Ortak Türk Alfabesi Açıklaması: “Ortak Türk Alfabesi Projesi Tarihi Adımdır, 34 Harften Oluşuyor”
Erdoğan’dan Ortak Türk Alfabesi Açıklaması: “Ortak Türk Alfabesi Projesi Tarihi Adımdır, 34 Harften Oluşuyor”
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi Projesini anlatarak 'Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor' dedi.
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Bişkek’te ”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu:
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İşte Erdoğan'ın açıklamaları...
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