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İndirim Kampanyası Yapan E-Ticareti Sitesi Ürünleri Göndermedi, Paraları Alıp Ortadan Kayboldu

İndirim Kampanyası Yapan E-Ticareti Sitesi Ürünleri Göndermedi, Paraları Alıp Ortadan Kayboldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2024 - 10:51

Geçtiğimiz aylarda satışını yaptığı cep telefonu, bilgisayar, ev aletleri gibi onlarca üründe indirim yapan ve birçok satış yapan  e-ticaret sitesi İşkom AVM, ürünlerin gönderimlerini yapmadı, Yenibosna'daki şubesini de kapatarak ortalıktan kayboldu. 

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberinin detayları… 

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Son yıllarda yaptığı indirim kampanyaları ile piyasa şartlarının oldukça altında bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin satışını gerçekleştiren İşkom AVM isimli e-ticaret sitesi geçtiğimiz ay da yeni bir kampanya ile birçok ürünü yarı fiyatından satışa sunmuştu.

Son yıllarda yaptığı indirim kampanyaları ile piyasa şartlarının oldukça altında bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin satışını gerçekleştiren İşkom AVM isimli e-ticaret sitesi geçtiğimiz ay da yeni bir kampanya ile birçok ürünü yarı fiyatından satışa sunmuştu.

Şirketin hem Yenibosna şubesinden hem de e-ticaret sitesi üzerinden topladığı siparişlere büyük ilgi gösterilirken, bir süre sonra ürünlerin alıcılara ulaşmadığı ortaya çıktı.

Şirketin hem Yenibosna şubesinden hem de e-ticaret sitesi üzerinden topladığı siparişlere büyük ilgi gösterilirken, bir süre sonra ürünlerin alıcılara ulaşmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; şirketin şubesine giden mağdurlar, burada da kapı duvarla karşılaştı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; şirketin şubesine giden mağdurlar, burada da kapı duvarla karşılaştı.

Savcılığa yapılan şikayetlerin ardından mağdur sayısının binlere ulaştığı öğrenilirken, İşkom AVM adıyla faaliyet yürüten şirketin yalnızca bireysel kullanıcıları değil, tedarikçileri de dolandırdığı ortaya çıktı.

Savcılığa yapılan şikayetlerin ardından mağdur sayısının binlere ulaştığı öğrenilirken, İşkom AVM adıyla faaliyet yürüten şirketin yalnızca bireysel kullanıcıları değil, tedarikçileri de dolandırdığı ortaya çıktı.
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