İndirim Kampanyası Yapan E-Ticareti Sitesi Ürünleri Göndermedi, Paraları Alıp Ortadan Kayboldu

Geçtiğimiz aylarda satışını yaptığı cep telefonu, bilgisayar, ev aletleri gibi onlarca üründe indirim yapan ve birçok satış yapan e-ticaret sitesi İşkom AVM, ürünlerin gönderimlerini yapmadı, Yenibosna'daki şubesini de kapatarak ortalıktan kayboldu.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberinin detayları…