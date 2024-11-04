Ayrışma İddiaları Sonrası CHP İçin Yeni Anket: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Arasındaki Fark Açık!
Ayrışma İddiaları Sonrası CHP İçin Yeni Anket: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Arasındaki Fark Açık!
CHP'de Esenyurt'taki kayyum ataması sonrası iplerin gerildiği iddiası var.
Asal Araştırma tarafından yapılan ankete göre ise CHP'de 'Cumhurbaşkanı kim olmalı?' sorusuna verilen yanıtlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş açık ara önde.
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Asal Araştırma, ekim ayında 2 bin kişiyle görüşerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken bir araştırma yaptı.
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Anket katılımcılarına, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu soruldu.
Ankette ilk sırayı yüzde 28,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 19,5'le ikinci sırada.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 7,2 ile üçüncü sırada yer alırken,
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 3.
Ankete ilişkin genel görünüm 👇
CHP içindeki ayrışma iddiaları 👇
Mansur Yavaş ise bugün 3 belediyeye daha kayyum atanması sonrası DEM Parti'yi de içine alan daha geniş çaplı bir eleştiri yapmıştı 👇
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