Ayrışma İddiaları Sonrası CHP İçin Yeni Anket: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Arasındaki Fark Açık!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör suçlamasıyla tutuklanıp yerine kayyum atanmasından sonra CHP ve DEM Parti Esenyurt'ta ortak tepki mitingi yapmış ancak Mansur Yavaş cenazesi olduğu gerekçesiyle bu mitinge katılmamıştı.

Özgür Özel ise Mansur Yavaş'la ilgili soruya 'Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı değil başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı' yanıtını verdi.