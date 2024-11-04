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Kırıkkale'de Eski YRP'li Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Eski YRP'li Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.11.2024 - 11:35 Son Güncelleme: 04.11.2024 - 12:14

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi.  Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı Balışeyh Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

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Yeniden Refah Partisi ile seçimlere giren Hilmi Şen, Balışeyh İlçesinde oyların yüzde 46'sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Yeniden Refah Partisi ile seçimlere giren Hilmi Şen, Balışeyh İlçesinde oyların yüzde 46'sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra Şen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra Şen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
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