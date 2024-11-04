Kırıkkale'de Eski YRP'li Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de Eski YRP'li Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı Balışeyh Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Yeniden Refah Partisi ile seçimlere giren Hilmi Şen, Balışeyh İlçesinde oyların yüzde 46'sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
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Silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra Şen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
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