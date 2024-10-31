CHP ve DEM'den Esenyurt'ta Ortak Miting: Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Sert Mesajlar!
CHP ve DEM'den Esenyurt'ta Ortak Miting: Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Sert Mesajlar!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasına tepki gösteren CHP ve DEM Parti, ortak miting yaptı. Mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert mesajlar geldi.
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CHP ve DEM Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Esenyurt Meydanı’nda miting düzenledi.
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Mitingde konuşan Özgür Özel, "Millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük ortaklarının geliştirdikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız" ifadelerini kullundı. Özgür Özel ayrıca şunları söyledi:👇
"10 yıldır dinliyorduk, 10 yıldır terörle irtibatlı diyorlar. 10 yıl geriye gidersek, AKP'de FETÖ'ye mensup olmayan 10 kişi kalmaz 10 kişi!"
“Ahmet Başkan davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah 5'te çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla korkuyla kapıyı açtı, ittirip geçtiler. Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı.”
Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Buradan söylüyorum ben sizinle uğraşacağım, bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz.“
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“Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır, asla vazgeçmeyecek, asla. Biz asla dilsiz şeytan olmadık, olmayacağız. Hak kimin ise o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu’nun boynunun borcudur kardeşim."
CHP otobüsü üzerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Kayyumu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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