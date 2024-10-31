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CHP ve DEM'den Esenyurt'ta Ortak Miting: Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Sert Mesajlar!

CHP ve DEM'den Esenyurt'ta Ortak Miting: Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Sert Mesajlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
31.10.2024 - 17:56

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasına tepki gösteren CHP ve DEM Parti, ortak miting yaptı. Mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert mesajlar geldi. 

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CHP ve DEM Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Esenyurt Meydanı’nda miting düzenledi.

CHP ve DEM Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Esenyurt Meydanı’nda miting düzenledi.

Mitingde konuşan Özgür Özel, "Millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük ortaklarının geliştirdikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız" ifadelerini kullundı. Özgür Özel ayrıca şunları söyledi:👇

Mitingde konuşan Özgür Özel, "Millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük ortaklarının geliştirdikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız" ifadelerini kullundı. Özgür Özel ayrıca şunları söyledi:👇

"10 yıldır dinliyorduk, 10 yıldır terörle irtibatlı diyorlar. 10 yıl geriye gidersek, AKP'de FETÖ'ye mensup olmayan 10 kişi kalmaz 10 kişi!"

"10 yıldır dinliyorduk, 10 yıldır terörle irtibatlı diyorlar. 10 yıl geriye gidersek, AKP'de FETÖ'ye mensup olmayan 10 kişi kalmaz 10 kişi!"

“Ahmet Başkan davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah 5'te çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla korkuyla kapıyı açtı, ittirip geçtiler. Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı.”

“Ahmet Başkan davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah 5'te çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla korkuyla kapıyı açtı, ittirip geçtiler. Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı.”

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Buradan söylüyorum ben sizinle uğraşacağım, bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz.“

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Buradan söylüyorum ben sizinle uğraşacağım, bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz.“

'Türk'ü, Kürt'ü, alevisi, sünnisi herkes burada. Sevgili hemşehrilerim ne yazık ki her gün bir başka şaibeli sürecin içindeyiz. Şimdi de Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle tutuklayıp, Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler'

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“Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır, asla vazgeçmeyecek, asla. Biz asla dilsiz şeytan olmadık, olmayacağız. Hak kimin ise o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu’nun boynunun borcudur kardeşim."

“Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır, asla vazgeçmeyecek, asla. Biz asla dilsiz şeytan olmadık, olmayacağız. Hak kimin ise o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu’nun boynunun borcudur kardeşim."

'Ahmet Özer başkanımızla terör örgütü arasında varmış gibi gösterilen iddialara baktım, inanın okusanız gülersiniz. 

O iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Böyle bir hamleyi yapmak için insanlıktan, hukuktan hiç nasip almamış olmak gerek.”

CHP otobüsü üzerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Kayyumu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP otobüsü üzerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Kayyumu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları ayrıca şunları söyledi: 

'Farklılıklarımızlar bir arada olarak bir kent uzlaşışı sağlayan siz Esenyurtlulara bu darbeyi asla kabul etmiyoruz. 

Kayyum demek seçilmişler belediyeyi yönetemez demektir. Biz kayyum rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz. 

Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine sesleniyoruz; kayyum rejimine izin vermeyin.'

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