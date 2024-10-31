CHP ve DEM'den Esenyurt'ta Ortak Miting: Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Sert Mesajlar!

'Türk'ü, Kürt'ü, alevisi, sünnisi herkes burada. Sevgili hemşehrilerim ne yazık ki her gün bir başka şaibeli sürecin içindeyiz. Şimdi de Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle tutuklayıp, Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler'