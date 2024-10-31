Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Belli Oldu!
Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Belli Oldu!
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan 33 yaşındaki Dilruba Kayserilioğlu, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı yani Dilruba yeniden cezaevine girmeyecek.
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Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı diğer davada 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Kayserilioğlu için 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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