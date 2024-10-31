Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Belli Oldu!

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti.

Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.