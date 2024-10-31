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Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Belli Oldu!

Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
31.10.2024 - 16:35 Son Güncelleme: 31.10.2024 - 16:53

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan 33 yaşındaki Dilruba Kayserilioğlu, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı yani Dilruba yeniden cezaevine girmeyecek. 

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Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı diğer davada 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı diğer davada 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Kayserilioğlu için 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Kayserilioğlu için 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. 

Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.

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