Akşener'den Kayınbiraderi İçin Suç Duyurusu: "Suikast Planı İddiasıyla Savcılığa Gitmiş"

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partili kayınbiraderi Hasan Basri Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede tehdit söylemleri nedeniyle adli kontrol talep edildi. Hasan Basri Akşener ise 'Bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. Benden ne gibi bir şiddet gördünüz?' ifadeleriyle Meral Akşener'e tepki gösterdi.