Akşener'den Kayınbiraderi İçin Suç Duyurusu: "Suikast Planı İddiasıyla Savcılığa Gitmiş"
Akşener'den Kayınbiraderi İçin Suç Duyurusu: "Suikast Planı İddiasıyla Savcılığa Gitmiş"
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partili kayınbiraderi Hasan Basri Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede tehdit söylemleri nedeniyle adli kontrol talep edildi. Hasan Basri Akşener ise 'Bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. Benden ne gibi bir şiddet gördünüz?' ifadeleriyle Meral Akşener'e tepki gösterdi.
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Meral Akşener'in avukatı, suç duyurusu metninde Hasan Basri Akşener'in, akrabalık nedeniyle Meral Akşener'in ikametini, ziyaret zamanını bilebilecek durumda olduğunu belirtti.
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Meral Akşener'in bir saldırıya maruz kalma ihtimalinin son günlerde güçlendiğini belirten avukatı, Hasan Basri Akşener'in tehdit söylemlerine karşı ivedi bir şekilde tedbir alınması ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti.
Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener ise söz konusu suç duyurusuna şu sözlerle tepki gösterdi: "Bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. Benden ne gibi bir şiddet gördünüz?"
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