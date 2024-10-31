Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Yöneltilen PKK Suçlamaları ve Yanıtları Ortaya Çıktı!
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Yöneltilen PKK Suçlamaları ve Yanıtları Ortaya Çıktı!
'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yöneltilen suçlamaların detayları ortaya çıktı.
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Soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını öne süren Özer, "Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum" diyerek kendini savunmuştu.
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İstanbul'da dün sabah gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Özer'e yönetilen suçlamalar şu şekilde: 👇
Şarkıcı Rojda Şenses'e belediyenin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde konser verdirmesi.
2014'te terörist başı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasındaki görüşmede, Özer’in isminin ‘demokratik özerklik projesine’ katkı sunacak isimler arasında yer aldığı iddiası.
Annesine başsağlığı dilediği ve 'Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi' dediği kişinin kardeşlerinin PKK üyesi çıkması.
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Evini kiraya verdiği kişilerin akrabasının PKK üyesi olması.
PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez yaptığı içeriği belirsiz telefon görüşmesi.
Makamında bulunan bir dergide, ölen bir teröristin cenazesinin ailesine teslim edilme fotoğrafı olması.
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