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Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Yöneltilen PKK Suçlamaları ve Yanıtları Ortaya Çıktı!

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Yöneltilen PKK Suçlamaları ve Yanıtları Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
31.10.2024 - 13:19

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yöneltilen suçlamaların detayları ortaya çıktı.

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Soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını öne süren Özer, "Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını öne süren Özer, "Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum" diyerek kendini savunmuştu.

İstanbul'da dün sabah gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Özer'e yönetilen suçlamalar şu şekilde: 👇

İstanbul'da dün sabah gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Özer'e yönetilen suçlamalar şu şekilde: 👇

Şarkıcı Rojda Şenses'e belediyenin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde konser verdirmesi.

Şarkıcı Rojda Şenses'e belediyenin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde konser verdirmesi.

Ahmet Özer'in suçlamaya cevabı: 

'Bir konser yapmışız, bu konseri Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile düzenleyip açılışı birlikte yaptık. İlk konseri kaymakam ve eşi ile 46 dernekle birlikte yapıldı. Onlarca sanatçı davet edildi, Rojda'yı hayatımda görmedim o sahne harici, sağda solda şarkı türkü söyleyen birisidir, onlarca kişi davet edilmiş ve ben davet etmedim, oradaki memurlar bu işler ile ilgilendi, kim gelecek ne zaman gelecek memurlar ayarlamıştır. 

Festivale 450 bin kişi gelmiştir, orada gruplarda 3-5 kişi neyse Öcalan ile ilgili slogan atıldığı söylenmiştir, slogan atıldıysa emniyet gözaltına alsaydı, görmedim, duymadım, görseydim duysaydım müdahale ederdik, koca bir alan, 70 bin - 80 bin kişinin geldiği bir alan, kim ne yapmış nerede ne slogan atmış ben nasıl takip edeyim?'

2014'te terörist başı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasındaki görüşmede, Özer’in isminin ‘demokratik özerklik projesine’ katkı sunacak isimler arasında yer aldığı iddiası.

2014'te terörist başı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasındaki görüşmede, Özer’in isminin ‘demokratik özerklik projesine’ katkı sunacak isimler arasında yer aldığı iddiası.

Ahmet Özer'in suçlamaya yanıtı: 

'Türkiye'nin çeşitli ulusal televizyonlarında görüşüne başvurulmuş kişiyim, hal böyleyken 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede iradem dışında ismimin geçtiği iddia ve suçlama yapılıyor. Yazarım, herkes okuyabilir görüş derzedebilir, orada ismimin geçmiş olması herhangi bir delil midir? Başka bir insanın isminin zikredilmesi bu suçu mu yaratır?'

Annesine başsağlığı dilediği ve 'Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi' dediği kişinin kardeşlerinin PKK üyesi çıkması.

Annesine başsağlığı dilediği ve 'Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi' dediği kişinin kardeşlerinin PKK üyesi çıkması.

Ahmet Özer'in suçlamaya cevabı: 

'Bu davanın siyasi olduğunun göstergesidir. Mehmet Kaya'nın kendisi değil de akrabalarının terör örgütü üyesi olduğu söylenmiştir, ben tanımıyorum, annesi ölmüş ben başınız sağ olsun değerli anneniz varmış demişim, bu ne anlama geliyormuş? Böyle şeyler söylediğimi hatırlamıyorum, söylemişsem de neresi suçtur? Bunların hepsi uydurma zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur, kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur.'

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Evini kiraya verdiği kişilerin akrabasının PKK üyesi olması.

Evini kiraya verdiği kişilerin akrabasının PKK üyesi olması.

Ahmet Özer'in suçlamaya yanıtı: 

'Faik Kaplan isimli şahsı tanımam, burada bir evim var, o evi kiraya vermiştim, kızımdan öğrendiğim kadarıyla kiraya verilen kişi bunların yakınıymış incelenirse her ay kira parası gelmiştir bana. Bu adamın kim olduğunu bilmem, avukat olan kızım vasıtasıyla emlakçılar üzerinden her ay kiram yatırılmıştır, menşeini kaynağını bilemem.'

PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez yaptığı içeriği belirsiz telefon görüşmesi.

PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez yaptığı içeriği belirsiz telefon görüşmesi.

Ahmet Özer'in suçlamaya cevabı: 

'Remzi Kartal da Vanlıdır, o Van milletvekiliydi, aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur, benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim, onun ailesini tanırım Van'dadır. Van'a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum, neredeyse bundan da bir sonuç çıkaracaklar, bunlar insani yaptığımız işlerdir.'

Makamında bulunan bir dergide, ölen bir teröristin cenazesinin ailesine teslim edilme fotoğrafı olması.

Makamında bulunan bir dergide, ölen bir teröristin cenazesinin ailesine teslim edilme fotoğrafı olması.

Ahmet Özer'in suçlamaya yanıtı: 

'Makam odam aranmıştır, avukatım refakat etmek istediğini beyan etmesine rağmen içeri alınmamıştır, yüzlerce kişinin içeri girip çıktığı yüzlerce derginin girdiği bir makam odası, ben ne dergi geliyor kim geliyor ben bilmiyorum, oraya gelen bir dergiden sorumlu niye tutuluyorum? Dergide ne yazıyor bilmiyorum, suç mu değil mi bilmiyorum, bunlar da iddialardır.'

2016 yılında yazdığı bir kitapta, bir teröristin hayat hikayesinden bahsettiği ve bir akrabasının 2015 yılında terör örgütü üyesi olarak polise teslim olduğuna yönelik suçlamalar olduğu da iddialar arasında.

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