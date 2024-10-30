Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir? Ahmet Özer Hangi Partiden ve Neden Tutuklandı?

Van'da 1969'da doğan Ahmet Özer, Kürt siyaseti bağlamında uzun zamandır yaptığı akademik çalışmalarla bilinen bir isim.

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Özer, aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü'nde yan dal yaptı.

1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan Güney Doğu Anadolu (GAP) Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalışan Özer, 1989 yılında hazırlanan Kürt Sorunu Raporu'na katkıda bulundu.

1999 yılında Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi Doçenti olan Özer, 2001 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi ve ardından üniversite ile ilişiği kesildi. 2004 yılında açtığı davayla üniversiteye geri döndü.

Özer'in bugüne kadar yayınlanmış 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.