Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir? Ahmet Özer Hangi Partiden ve Neden Tutuklandı?
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir? Ahmet Özer Hangi Partiden ve Neden Tutuklandı?
İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Akşam saatlerinde Adliye'ye sevk edilen Ahmet Özer, tutuklandı.
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İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklandı.
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Esenyurt Belediye Başkanı Neden Tutuklandı?
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hangi partiden?
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir?
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