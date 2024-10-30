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Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir? Ahmet Özer Hangi Partiden ve Neden Tutuklandı?

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir? Ahmet Özer Hangi Partiden ve Neden Tutuklandı?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
30.10.2024 - 23:53

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Akşam saatlerinde Adliye'ye sevk edilen Ahmet Özer, tutuklandı. 

Peki Ahmet Özer hakkında neler biliniyor? Buyrun detaylara bakıyoruz 👇

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İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklandı.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklandı.

Tutuklama haberi sonrası ise 'Ahmet Özer kimdir?', Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı?', 'Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden?' gibi aramalar bir anda gündem oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Neden Tutuklandı?

Esenyurt Belediye Başkanı Neden Tutuklandı?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Başsavcılık, Özer'in yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığını açıkladı.

Özer'in adının PKK dökümanlarında geçtiği de belirtiliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hangi partiden?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hangi partiden?

Ahmet Özer, 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 49'un üzerinde oy alarak Esenyurt'ta Belediye Başkanı seçildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP'li. Ancak seçimlerde 'kent uzlaşısı' kapsamında DEM Parti de Ahmet Özer'i destekledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Kimdir?

Van'da 1969'da doğan Ahmet Özer, Kürt siyaseti bağlamında uzun zamandır yaptığı akademik çalışmalarla bilinen bir isim.

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Özer, aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü'nde yan dal yaptı.

1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan Güney Doğu Anadolu (GAP) Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalışan Özer, 1989 yılında hazırlanan Kürt Sorunu Raporu'na katkıda bulundu.

1999 yılında Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi Doçenti olan Özer, 2001 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi ve ardından üniversite ile ilişiği kesildi. 2004 yılında açtığı davayla üniversiteye geri döndü.

Özer'in bugüne kadar yayınlanmış 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.

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