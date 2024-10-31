İstanbul Pendik Açıklarında Büyük Gemi Yangını: 2 Denizci Hayatını Kaybetti!
İstanbul Pendik Açıklarında Büyük Gemi Yangını: 2 Denizci Hayatını Kaybetti!
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Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında FG Sevil isimli yük geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yalova’dan Bulgaristan’a giden gemide seyir halindeyken başlayan yangın nedeniyle can kaybı da yaşandı.
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Geminin makine dairesinde çıkan yangında, o esnada makine dairesinde bulunan iki denizci yaşamını yitirdi.
Olay yerinden görüntüler 👇
Gemi, Kartal demirleme sahasına çekilirken, savcılığın gemide yapacağı incelemenin ardından cenazelerin gemiden çıkartılacağı belirtiliyor.
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