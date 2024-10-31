Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul Pendik Açıklarında Büyük Gemi Yangını: 2 Denizci Hayatını Kaybetti!

İstanbul Pendik Açıklarında Büyük Gemi Yangını: 2 Denizci Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
31.10.2024 - 14:40

İstanbul Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Makine dairesinde başlayıp büyüyen yangın nedeniyle 2 denizci hayatını kaybetti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında FG Sevil isimli yük geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yalova’dan Bulgaristan’a giden gemide seyir halindeyken başlayan yangın nedeniyle can kaybı da yaşandı.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında FG Sevil isimli yük geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yalova’dan Bulgaristan’a giden gemide seyir halindeyken başlayan yangın nedeniyle can kaybı da yaşandı.

Geminin makine dairesinde çıkan yangında, o esnada makine dairesinde bulunan iki denizci yaşamını yitirdi.

Geminin makine dairesinde çıkan yangında, o esnada makine dairesinde bulunan iki denizci yaşamını yitirdi.

Olay yerinden görüntüler 👇

Gemi, Kartal demirleme sahasına çekilirken, savcılığın gemide yapacağı incelemenin ardından cenazelerin gemiden çıkartılacağı belirtiliyor.

Gemi, Kartal demirleme sahasına çekilirken, savcılığın gemide yapacağı incelemenin ardından cenazelerin gemiden çıkartılacağı belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın