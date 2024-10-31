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2010 Yılında Yanan Haydarpaşa Garı'nın AVM Yapılacağı İddiasına Bakan'dan Yanıt Geldi!

2010 Yılında Yanan Haydarpaşa Garı'nın AVM Yapılacağı İddiasına Bakan'dan Yanıt Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
31.10.2024 - 12:14

2010 yılında çıkan yangınla kullanıma kapatılan Haydarpaşa Garı'nın AVM yapılacağı iddiasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi. Bakan Ersoy, 'Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak' dedi.

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İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı, 2010 yılındaki büyük yangının ardından kullanıma kapatılmıştı. Haydarpaşa'nın AVM yapılmak istendiği iddiası ise bir süredir gündemdeydi.

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı, 2010 yılındaki büyük yangının ardından kullanıma kapatılmıştı. Haydarpaşa'nın AVM yapılmak istendiği iddiası ise bir süredir gündemdeydi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy "Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasında bulundu. Bakan Ersoy ayrıca "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci’yi İstanbullulara hediye etmek" diye ekledi.

Bakan Ersoy "Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasında bulundu. Bakan Ersoy ayrıca "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci’yi İstanbullulara hediye etmek" diye ekledi.

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