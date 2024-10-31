2010 Yılında Yanan Haydarpaşa Garı'nın AVM Yapılacağı İddiasına Bakan'dan Yanıt Geldi!

2010 yılında çıkan yangınla kullanıma kapatılan Haydarpaşa Garı'nın AVM yapılacağı iddiasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi. Bakan Ersoy, 'Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak' dedi.