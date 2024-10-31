Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Asgari Ücretle Makas Daha da Büyüdü
Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Asgari Ücretle Makas Daha da Büyüdü
Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Genellikle kağıt üstünde kalan verilere göre, yoksulluk sınırı 66 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırı ise 20 bin 432 lira ile asgari ücretle arasındaki farkı daha da açtı.
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Türk-İş, Türkiye'de çoğu işverenin görmezden geldiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ekim ayı sonuçlarını paylaştı.
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Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 20 bin 432 liraya yükseldi.
Böylece ekim ayı itibarıyla açlık sınırı asgari ücretin 3 bin 340 lira üzerine çıktı.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 66 bin 553 TL'ye ulaştı.
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