Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Asgari Ücretle Makas Daha da Büyüdü

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Genellikle kağıt üstünde kalan verilere göre, yoksulluk sınırı 66 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırı ise 20 bin 432 lira ile asgari ücretle arasındaki farkı daha da açtı.