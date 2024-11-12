MHP’den Videolu Paylaşım: "Bazen En Yakınınız Bile Sizi Anlamaz"
MHP’den Videolu Paylaşım: "Bazen En Yakınınız Bile Sizi Anlamaz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. Bahçeli’nin çağrısına, AK Parti’nin destek vermediği de iddialar arasında. Tüm bunlar yaşanırken, MHP’nin resmi hesabından ilginç bir video paylaşıldı. Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda; “Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşınıza almaktır bazen' ifadeleri de yer aldı.
İşte MHP’nin Twitter hesabından paylaşılan video…
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Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yönelik olarak umut hakkından bahsetmiş ve “Gel örgütü feshettiğini Meclis’te açıkla” demişti.
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Bahçeli, sonrasında açıklamalarının arkasında olduğunu söylemişti.
Devlet Bahçeli’nin yaptığı bu çağrının, AK Parti’de bazı itirazlar yarattığı da iddia ediliyordu.
Akşam saatlerinde MHP’nin hesabından paylaşılan videoda ilginç ifadeler yer aldı.
“Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” notuyla paylaşılan video 👇
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