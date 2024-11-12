AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'nin Öcalan Açıklamalarını Destekledi, "Demirtaş da Dahil Edilsin" Dedi

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise davet etmesinin yarattığı gündem halen etkisini sürdürüyor. Öcalan'a 'umut hakkı' ihtimalinden bahseden Bahçeli'ye ittifaktan da destek gelmişti. Bahçeli'ye son desteği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Bahçeli'nin çıkışına bugün Mehmet Metiner de köşe yazısıyla destek verdi. Metiner, Öcalan'la sürecin kısıtlanmaması gerektiğini Demirtaş'tan da 'faydalanılması' gerektiğini yazdı. Metiner, Kandil ve DEM'in durumuna da değindi.