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AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'nin Öcalan Açıklamalarını Destekledi, "Demirtaş da Dahil Edilsin" Dedi

AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli'nin Öcalan Açıklamalarını Destekledi, "Demirtaş da Dahil Edilsin" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2024 - 10:45

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise davet etmesinin yarattığı gündem halen etkisini sürdürüyor. Öcalan'a 'umut hakkı' ihtimalinden bahseden Bahçeli'ye ittifaktan da destek gelmişti. Bahçeli'ye son desteği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Bahçeli'nin çıkışına bugün Mehmet Metiner de köşe yazısıyla destek verdi. Metiner, Öcalan'la sürecin kısıtlanmaması gerektiğini Demirtaş'tan da 'faydalanılması' gerektiğini yazdı. Metiner, Kandil ve DEM'in durumuna da değindi.

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AKP'li Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise davet etmesine destek verdi.

AKP'li Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise davet etmesine destek verdi.

Metiner, "Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum. Sayın Bahçeli'nin çağrısı karşılık bulmalıdır" dedi.

Metiner, "Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum. Sayın Bahçeli'nin çağrısı karşılık bulmalıdır" dedi.

Öcalan'a da bir çağrı yapan Metiner, "calan hâlâ 'demokratik cumhuriyet' projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sn. Bahçeli'nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır." açıklaması yaptı.

Öcalan'a da bir çağrı yapan Metiner, "calan hâlâ 'demokratik cumhuriyet' projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sn. Bahçeli'nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır." açıklaması yaptı.

Demirtaş'ın da sürece katılması gerektiğini söyleyen Metiner, "Öcalan Sn. Bahçeli'nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de buna desteğini kararlılıkla açıklarlarsa yeni bir süreç başlar." dedi.

Demirtaş'ın da sürece katılması gerektiğini söyleyen Metiner, "Öcalan Sn. Bahçeli'nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de buna desteğini kararlılıkla açıklarlarsa yeni bir süreç başlar." dedi.

Metiner yazısında, "Kandil-DEM buna direnirse kaybeder. Bu ülkenin Kürtleri artık kalıcı bir çözüm istiyor. Türkleri de." dedi.

Metiner yazısında, "Kandil-DEM buna direnirse kaybeder. Bu ülkenin Kürtleri artık kalıcı bir çözüm istiyor. Türkleri de." dedi.

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